老翁鑽30公分窄巷踩破水溝蓋卡住了 消防員推拉半小時才救出

老翁欲從窄巷通行，卻一腳踩穿水溝蓋受困，警消到場救援。（屏東消防局提供）

2023/03/28 18:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕太壯的還沒辦法救！屏東潮州1名77歲的老翁，日前傍晚要回家，卻硬要從寬僅30公分不到的防火巷回家，沒想到竟踩破水溝蓋無法再移動，所幸旁人報案，經消防局派遣2名精瘦的隊員半推半拉，花費半個小時才救出老翁。

77歲的鄞姓老翁平日精神狀況不佳，平日大多為1人居住，日前疑似為走捷徑回家，竟走進家旁寬度僅30公分的防火巷，而防火巷中的水溝蓋疑似年久失修又脆化，他竟一腳踩穿，就此動彈不得。

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由於當時天色已暗，老翁趕緊呼救，還好附近有路人聽聞報案，潮州分局及消防隊都趕到場救護，不過，令消防人員傻眼的是，該防火巷實在太窄，連壯碩的消防員進入，都無施力空間將老翁拉出，所幸老翁意識還清楚，並尚能與人對話，因此急忙請求支援，隨後分隊趕緊派遣兩名精瘦的消防員到場。

防火巷僅約30公分的寬度，是連兩名支援的隊員都不好施力，只好請老翁將腳拉出水溝後，再半推半就不斷將老翁推往一邊的出口，一前一後以推拉方式，一步一步協助將長者往外道路撤出，短短15公尺卻花了30分鐘，以坐姿方式將老翁慢慢的挪出巷口，消防員可是滿頭大汗。

潮州消防分隊表示，救護人員評估其生命徵象後，發現患者的肢體有多處擦傷，立即清洗傷口、包紮止血後，送至潮州安泰醫院急救處置，結束這一場驚魂，警方通知其兒子前往醫院照護。

老翁欲從窄巷通行，卻一腳踩穿水溝蓋受困。（屏東消防局提供）

老翁欲從窄巷通行，卻一腳踩穿水溝蓋受困，最後用坐姿慢慢挪出防火巷。（屏東消防局提供）

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