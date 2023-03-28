吸大麻會「明顯變笨」！ 高檢署開毒品情勢分析記者會示警

大麻查獲數量再創新高，高等檢察署28日發布111年度國內毒品情勢分析報告，針對大麻濫用提出示警及因應對策，圖為警政署刑事警察局洪培倫股長進行簡報。（記者廖振輝攝）

2023/03/28 13:09

〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署今召開「毒品情勢分析及警示發布記者會」，國內查緝大麻、毒品先驅原料數量屢創新高，從2019年起查獲大麻202.86公斤，至去年已增為1559.96公斤，大麻株數也從1946株攀升至1萬3001株；高檢署分析，大麻濫用黑數高，可能與泰國等國家實施大麻合法化有關；台灣成癮學會理事、醫師李俊宏呼籲，長期高劑量使用大麻，將造成顯著的「智商下降」；換句話說，會明顯變笨，籲國人應遠離麻害。

李俊宏今表示，大麻使用者中，約有9%成癮，若從青少年開始使用，上癮機會提升至17%，而THC則是大麻成癮的元凶，濃度愈高、成癮性愈高，造成幻覺及妄想的可能性也愈大，青少年長期暴露於THC，將影響空間感、智能靈活度及造成學習力缺損，更會導致「智商顯著下降」，如從青少年時期即接觸大麻，罹患思覺失調症的風險最多將增加6倍，且這些損害將是不可逆。

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李俊宏還引用國外數據指出，半數吸食大麻者，自認可安全駕車，但國外交通事故統計去顯示，吸大麻造成不安全駕駛的風險，是一般駕駛的2.5倍之多；此外，大麻也有戒斷症狀，包括失眠、食慾減退、疲倦等行為或生理症狀，可維持長達1個月。

高等檢察署檢察官林秀敏表示，近年來，國內的大麻、毒品先驅原料查獲量增加，而查獲的毒品源頭大多來自境外，其中，先驅原料的輸出國主要為中國，占41%，其他還包括加拿大、泰國、馬來西亞、美國及其他地區；僅計算去年的查緝量，查獲從中國輸出的新興毒品「喵喵」先驅原料，即重達2104公斤。

至於大麻的毒害難題，林秀敏表示，大麻是全世界最廣泛濫用的物質，大麻種植幾乎遍地全球各地，至少有154個國家通報大麻種植，隨著愈來愈多人頻繁使用大麻，危害也愈來愈多，2020年間，約有2.9億的人口曾施用大麻，而在疫情期間，大麻的使用量增加、販運及緝獲量也呈上升趨勢。

關於國內大麻供給面，司法警察查獲大麻數量於去年創下新高，相較於2019年的統計數字，去年查獲淨重為2019年的7.7倍、查獲大麻株數更是6.7倍；來源大多是旅客攜帶或托運夾藏入境、快遞郵包或貨櫃走私；另外，國內也查獲室內或戶外的大麻栽種場地。檢視國內大麻需求面，依檢察機關偵結施用的人數，也從2017年的207人，增加至去年的639人。

林秀敏指出，國內大麻市場需求增加的原因，包括泰國等部分國家實施大麻合法化、旅居海外或留學返國的年輕人，將使用大麻的文化帶回國內，以及在網路資訊的推波助瀾下，加速國內大麻市場的擴散，而大麻施用者多屬白領階級、大學生或具有國外居住經驗者，施用地點大多在自宅或娛樂場所等隱蔽處所，不易被察覺。

為壓制大麻犯罪，林秀敏也提出6大因應對策，包括未來涉毒者一律加驗大麻、加強大麻種植及走私端查緝、向下刨根挖掘施用黑數、分析大麻交易特性以加強情資蒐報、要求特殊營業場所落實通報義務，以及訂定查獲施用大麻獎勵措施。

警政署股長洪培倫則表示，近年查獲的大麻株數、重量、栽種件數均有逐年增加的趨勢，走私大麻的國家以美國、加拿大為主，其他還包括荷蘭、泰國、英國等，而歸納國內查緝走私毒品的種類，又以大麻占48%最多，其次為愷他命占27%、安非他命占10%、海洛英占4%、人工迷幻藥劑LSD占3%。

洪培倫分析，國內大麻施用年齡層較低，以24歲至29歲人口占比32%最多，18至23歲占比25%次之，30至39歲占比29%、40歲以上占比13%；換言之，加總18歲至29歲的大麻人口，即占57%；其中，被查獲吸大麻者的教育程度，大多是高中、職，職業則以服務業為主，相較於施用海洛英或安非他命，吸大麻的學生比例也最多。

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台灣成癮學會理事、醫師李俊宏今天呼籲，長期高劑量使用大麻，將造成顯著的「智商下降」，籲國人應遠離麻害。（記者錢利忠攝）

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