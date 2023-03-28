搶婦人皮包後雙方單車「飛車追逐」500公尺 毒蟲被民眾制伏

一名謝姓婦人皮包遭搶，熱心民眾協助上前制伏犯嫌。（民雄警分局提供）

2023/03/28 12:18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣一名47歲詹姓男子因無業又染毒，缺錢花用，3月25日中午騎腳踏車行經民雄鄉埤角地區市場時，見56歲謝姓婦人將皮包放置腳踏車前置物籃，趁其不備從後方搶走皮包，騎自行車逃逸約500公尺，遭熱心男子上前壓制，員警趕到現場，將詹嫌帶返派出所，依搶奪罪嫌移送法辦。

警方調查，3月25日中午，埤角地區市場發生皮包搶案，經查，47歲詹姓男子因染毒缺錢花用，平時以撿拾回收維生，當天因見56歲謝姓婦人將皮包放在腳踏車置物籃中，心生歹念而自後方搶走皮包。

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案發時，謝女當街大叫「抓賊啊！」並騎腳踏車從後追趕，雙方「飛車追逐」約500公尺，詹嫌轉進小巷想甩開謝女，因不熟悉附近路況，騎進死巷，謝女追上前欲拿回皮包，詹嫌還出手抵抗、產生拉扯，路旁一名熱心男子見義勇為，上前合力制伏詹嫌，警方獲報趕抵，警民合力逮捕犯嫌。

警方在詹嫌身上，查扣謝婦的皮包及皮包內2867元現金，警詢後，依搶奪罪嫌移送嘉義地檢署。

民雄警分局偵查隊長侯宗文表示，感謝熱心民眾協助警方逮捕犯嫌，也呼籲民眾外出注意自身財物安全、財不露白，以防被不法份子覬覦。

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警方在詹嫌身上查扣涉案的皮包、現金等證物。（民雄警分局提供）

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