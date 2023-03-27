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    3/27 威力彩連5摃 雙贏彩、今彩539頭獎也摃龜

    今晚（3月27日）開出的第112000025期威力彩，第112000073期雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月27日）開出的第112000025期威力彩，第112000073期雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/03/27 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月27日）開出的第112000025期威力彩，第112000073期雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。

    第112000025期威力彩中獎號碼為「第一區：09、12、18、22、28、30，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共240注中獎，每注可得4000元；陸獎共1488注中獎，每注可得800元；柒獎共2951注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6578注中獎，每注可得200元；玖獎2萬0084注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6505注中獎，每注可得100元。

    第112000025期38樂合彩中獎號碼為「09、12、18、22、28、30」，五合摃龜；四合2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共74注中獎，每注可得5750元；二合共1380注中獎，每注可得750元。

    第112000073期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、08、09、11、12、14、17、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共130注中獎，每注可得500元；肆獎共1248注中獎，每注可得100元。

    第112000073期今彩539中獎號碼為「06、10、11、32、39」，頭獎摃龜；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共6135注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4489注中獎，每注可得50元。

    第112000073期39樂合彩中獎號碼為「06、10、11、32、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬5000元；三合共130注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7645注中獎，每注可得1125元。

    第112000073期3星彩中獎號碼為「551」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000073期4星彩中獎號碼為「7126」，正彩12注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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