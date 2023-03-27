台中嬤暈船「世界三大男高音」 想視訊得先匯保證金

阿嬤欲臨櫃匯款5萬元。（警方提供）

2023/03/27 19:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名阿嬤網路認識一名自稱「世界三大男高音」之一的網友，為了跟聲稱正在忙著全球巡迴表演的對方視訊通話，還得到銀行匯款當保證金，行員擔心她遇詐通報警方協助，不斷跟阿嬤說明這是典型交友詐騙，阿嬤一度還不相信，最後拿出手機列舉案例，這才保住她的養老金。

台中市第一分局大誠分駐所上週五接獲轄內銀行通報，一名七旬阿嬤欲辦理臨櫃匯款，行員詢問匯款用途察覺有異懷疑遇詐請警方協助，員警梁鈜堯、林冠瑋趕抵時，阿嬤表示，最近在網路認識一名自稱世界三天美聲男高音之一的網友，彼此相談甚歡，並訴衷愛慕之意，想與對視訊聊天。

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但對方表示，因為正在忙著世界巡迴表演，欲與之視訊需匯款新台幣5萬元當保證金，否則他因「身分特殊」，經紀公司會有所限制，員警一聽顯然不合常理告知「這絕對是詐騙」，然愛情使阿嬤一度蒙蔽雙眼，雖已退休多年無收入，仍舊為了所愛之人不惜拿出養老金，只為與一位從未謀面的陌生人視訊。

阿嬤甚至認為這5萬塊匯過去，也是對年輕人一種鼓勵的表現，眼看阿嬤一度不相信，員警不斷苦口婆心勸說，並拿出手機列舉受騙案例，仔細分析近年來常見的假交友詐欺手法，阿嬤這才妥協放棄匯款，感謝警方及行員熱心協助，保住養老金。

第一分局長吳燕山表示，這些「愛情騙子」的手法高超，一不小心就會落入他們的陷阱，或許是因異國戀總給人一種神秘感，有些人會特別嚮往與不同國家的人交往，加上詐騙常利用人心害怕孤獨的弱點，在你空虛寂寞覺得冷的時候乘虛而入行騙，提醒民眾冷靜思考並查證，或撥打165反詐騙專線，避免成為詐欺受害者。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

阿嬤落入假交友詐騙陷阱。（警方提供）

員警苦口婆心勸阻，保住阿嬤養老金。（警方提供）

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