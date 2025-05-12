獨家》還地於民！政院重啟公地放領政策 宜蘭大南澳優先試辦

行政院重啟公地放領，以宜蘭縣大南澳優先試辦，總面積80公頃，圖為將辦理公地放領相關耕地。（民眾提供）

2025/05/12 06:00

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大南澳公地放領懸宕40年 蘇澳鎮長李明哲：遲來的土地正義

〔記者游明金／宜蘭報導〕台灣自97年停辦公地放領政策，歷經18年，行政院基於土地正義，保障人民財產權，決定以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區80公頃台拓地重啟公地放領政策，還地於民，並將於3個月內完成放領作業；此次放領僅限國有平地耕地，行政院盤點全國有1700公頃，若大南澳試辦成功，將評估是否擴及其他地區。

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憲法143條第4項「國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則。」依據內政部資料，政府自37年起，曾分3階段陸續辦理公地放領，後因921震災與桃芝風災等重創台灣，政府基於國土保安與復育政策，自97年停辦迄今。

大南澳地區「台拓地」有其特殊性，它是日治時期由台灣拓殖株式會社招聘民眾，繳交入股金開墾河川浮覆地，始得以耕種；二戰後，國民政府來台，在宜蘭縣還是台北州所轄時，曾在台北辦理所有權公告登記，但大南澳農民根本不知道，最後土地被收歸國有，在歷次公地放領也都排除大南澳，原本在92年審議通過但後來停辦。

大南澳農民認為受到不公平待遇，人民財產權遭政府侵占剝奪；早在40年前，鐵路局鐵道工人陳鑑庭就發起「還我土地」運動，成立自救會串連全台；其過世後，由朝陽里長李順義接手推動，曾三度向蔡英文總統陳情，也在行政院政委陳金德陪同下到監察院陳情。

陳金德指出，大南澳台拓地農民，日治時期有繳交入股金，戰後土地被收歸國有，也持續繳交租金耕作，迄今未曾中斷，農民及其後代承作耕地都超過50年之久，他接任政委1年時間，積極想辦法解套。

陳金德發現憲法法庭20號判決，日治時期為人民所有，因逾土地總登記期限，未登記為人民所有，致登記為國有，人民請求返還被以超過15年請求時效而消滅；大法官認為，不符憲法5條保障人民財產權之意旨。

陳金德說，人民財產權受憲法保障，政府要保障人民財產，把台拓地還給原開墾者及其後代，也是一種土地正義，他以憲法判決作依據，經他協調，行政院決定重啟大南澳公地放領，以國有平地耕地為限，面積80公頃，承租人次422筆。

陳金德上週五（9日）到大南澳宣佈相關政策，並要求財政部、內政部與宜蘭縣政府等單位盡速辦理相關作業與放領程序，他要求在3個月內完成，最遲不要超過8月底。

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台灣自2008年停辦公地放領政策，歷經18年，行政院基於土地正義，保障人民財產權，決定以宜蘭縣大南澳地區重啟試辦，行政院政委陳金德上週五（9日）到大南澳宣佈相關政策。（民眾提供）

行政院辦理大南澳公辦放領，曾多次到現地查勘，在上週拍版定案。（民眾提供）

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