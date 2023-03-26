林秉樞案》高院3/30下午首開庭 傳喚林出庭採「不公開審理」

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞（見圖）暴力毆打、偷拍私密照等案，高等法院經加緊閱卷，已排定庭期，訂本月30日下午3時首度開庭。（資料照）

2023/03/26 22:08

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞暴力毆打、偷拍私密照等案，新北地院依強制罪、妨害秘密等多罪判刑2年10月，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，全案已上訴；高等法院經加緊閱卷，已排定庭期，訂本月30日下午3時首度開庭，已發出傳票傳喚被告林秉樞須準時到庭。

高院合議庭考量此案涉及立委高嘉瑜遭偷拍等人被偷拍的妨害秘密罪案情，將比照一審新北地院的審理方式，採「不公開審理」庭訊方式進行。

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日前，高院審酌林秉樞的限制出境、出海期限將屆滿，傳喚林出庭，林打悲情牌稱自己罹患糖尿病等漫性病，去年甚至一度病危，絕不可能逃亡，請求解除限境等處分，但高院認定林仍有實施境管處分的必要，諭知將他延長限制出境、出海8個月。

檢警調查，前年9月，林秉樞趁與高嘉瑜視訊時，以手機偷拍她的9張私密照，隔月因懷疑高與前男友馬文鈺聯絡，指示秘書到總統蔡英文、副總統賴清德及諸多立委的臉書留言誹謗高：「與已婚人夫上床」，或趁她上節目時以「斗內」方式恫嚇：「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？」等。

前年11月11日晚間，林在新北市板橋區馥都飯店房內，藉口高嘉瑜幫忙買藥不用心，反覆把她的包包丟到房外走道，並逼她下跪交出手機，再命她脫光衣物、動手施暴，更強迫她簽下指控馬文鈺竊取公帑的紙條，甚至冒用高的名義在臉書及LINE群組發言。

同月24日，林得知賴清德不會參與其母告別式，竟當眾扯掉高的帽子與口罩，拉扯頭髮逼她在靈堂前下跪磕頭道歉。同月29日，林得知週刊將報導此事又恫嚇高：「我死，妳也會死」；全案於同月30日曝光後，檢警火速拘提林秉樞並查扣隨身碟等證物並聲押禁見獲准。

去年1月，新北檢方依傷害、強制、私刑拘禁、恐嚇、妨害名譽、偽造文書、妨害秘密及妨害電腦使用罪嫌起訴林秉樞，並請求從重量刑。去年7月，新北地院認定林已無羈押必要，裁定林以80萬元交保候傳，去年9月30日，將林判刑2年10月，傷害罪部份判刑10月。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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