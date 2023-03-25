3/31起「車不讓人」重罰3600元 北市交警今起加強取締4違規

台北市警察局交通警察大隊今日起展開行人路權大執法專案，加強取締車輛不停讓行人、行人違規等。（記者蔡亞樺攝）

2023/03/25 13:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕外媒報導台灣交通宛如行人地獄，交通部宣布從3月31日起，汽車行經行人穿越線不禮讓行人直接最高罰處3600元，台北市警察局交通警察大隊今日起至6月底，展開「行人路權大執法」專案，加強取締車輛不停讓行人、行人違規、車輛行駛人行道、人行道違規停車等4項交通違規。

市警局14個分局在大執法專案首日啟動，同步在多處路口執法取締違規車輛及行人，交大大隊長陳勇華一早到車流龐大的中華路成都路口坐鎮，第一線視察執法狀況，呼籲汽機車駕駛務必禮讓行人優先通過，行人也應遵守交通規則，不要闖紅燈、要走行人穿越道。

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陳勇華指出，統計北市今年1月至3月22日止發生行人死亡交通事故共10件、10人，與去年同期發生5件，相較之下增加5件；分析今年行人死亡事故均為高齡長者（70至91歲），肇事原因包括車輛未注意車前狀況、車輛搶越行人穿越道、行人闖紅燈、行人違規穿越道路，將針對長者經常會去活動的場所包括運動中心及菜市場，派員警到場宣導加強長者的法治觀念。

交大表示，依據《道路交通管理處罰條例》規定，車輛行經行人穿越道不暫停讓行人通過，可處1200至3600元罰鍰；行人違規穿越道路可處500元罰鍰；車輛行駛人行道，處600元至1800元罰鍰；人行道違規（臨時）停車，可處300元至1200元罰鍰。

交大表示，交通部已預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元，呼籲車輛駕駛人行經路口或轉彎時，務必減速慢行停讓行人。

台北市警察局交通警察大隊今日起展開行人路權大執法專案，加強取締車輛不停讓行人、行人違規等。（記者蔡亞樺攝）

台北市警察局交通警察大隊啟動「行人路權大執法」專案，大隊長陳勇華執法首日到第一線視察並說明執法專案內容。（交大提供）

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