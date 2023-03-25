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    趁女兒洗澡在浴室門口放火打算燒死她 狠父判刑5年10個月

    Y姓男子涉在浴室門口放火企圖燒死女兒。（資料照）

    Y姓男子涉在浴室門口放火企圖燒死女兒。（資料照）

    2023/03/25 09:53

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕Y姓男子只要喝酒就會失控，還有多次家暴紀錄，去年10月，Y男的女兒正準備軍中升等考試，Y男醉酒碎念「當什麼軍人」，還拿玻璃杯砸女兒，女兒不理會她，默默收拾碎玻璃後去洗澡，想不到Y男竟在浴室門口放火，還好女兒即時逃生，法官依殺人未遂判Y男徒刑5年10月。

    判決指出，染有酒癮、家住家住鳳山的65歲Y姓男子，只要一喝酒，情緒就會失控，2020年9月起，更有多達5次家暴紀錄、2次因違反家暴令被判刑的前科；去年10月2日中午，Y男又喝醉酒，回家時看到女兒正在準備軍中升等調職考試，他在旁碎嘴「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」等。

    女兒不理他，Y男竟拿玻璃杯丟她，女兒閃身沒被砸中，玻璃碎了一地，女兒默默拿出吸塵器整理時，Y男竟不滿吸塵器太大聲，趁女兒整理完流了一身汗到浴室盥洗時，在浴室門口潑灑汽油，打算點火燒死女兒。

    Y男灑完汽油後發現身上沒有打火機，轉身去拿時，女兒在浴室洗澡洗到一半，發現浴室門口的氣窗流入大量不明液體，趕緊離開浴室回臥室更衣，而Y男此時正好從大門口拿到打火機，不曉得女兒已離開浴室，他不顧妻子的阻擋，仍點燃打火機朝浴室放火；火勢迅速延燒，女兒和妻子趕緊滅火，才未釀傷亡意外。

    警、消獲報後趕往調查，確認起火原因是人為縱火後，Y男被警方逮捕送辦，檢方訊後向法院聲押獲准；高雄地院審理時，Y男坦承縱火，但否認想要殺死女兒，辯稱：「我愛老婆小孩、也不捨毀損這個家」，自己也有去幫忙撲滅火勢被燒傷，而且放火時就知道女兒不在浴室裡。

    但法官傳喚女兒出庭，女兒說，她和父親關係很不好，父親時常對她動手動腳，甚至還曾拿刀作勢砍殺；法官認為，Y男有多次家暴被判刑的紀錄，且案發時妻子曾試圖拉阻他，但Y男仍執意縱火，因此認定他是臨訟卸責之詞，依殺人未遂罪判徒刑5年10月，入獄前要去相當處所，施以禁戒1年，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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