曾有汽車撞進稻田 台中大里易肇事路口民盼設號誌燈

曾有肇事車輛雙雙撞進夏田路、頂厝路旁的稻田。（夏田里長曾盛琪提供）

2023/03/25 08:50

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區夏田路、頂厝路，為當地交通事故頻傳路口，不僅路旁住家圍牆及防撞鐵柵被撞得破裂，還曾有肇事車輛雙雙撞進稻田，夏田里長曾盛琪今日邀集各單位會勘，爭取裝設紅綠燈交通號誌。交通局回應，將再觀察該路口道路車流狀況，並調閱相關交通特性資料，評估交通改善可行性。

曾盛琪指出，該路段前方有環中路高架陸橋，下坡路段形成險降坡，往來車輛行車快速，加上頂厝路口住家圍牆擋住行車視線，平均每個月有1到2起車禍，還曾有車輛互撞後撞進稻田，力道可觀，至於路旁住家圍牆及防撞鐵柵，也被撞得破損彎曲。

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地方民眾反映，目前雖然有裝設閃黃燈，但往來汽機車太過勇猛，又不遵守「停聽看」交通規定，造成車禍事件頻頻，且嚴重威脅附近住戶安全，大家一致要求改裝設紅綠燈交通號誌，有效防止意外事件。

市議員李天生強調，該處雖然交通流量不大，但是交通事故頻繁，嚴重影響地方安全，政府施政應以民意為依歸，他將持續關切追蹤本案，希望早日完成設置，確保交通安全，減少傷亡。

交通局表示，針對路口的交通安全，將依路口交通特性及道路幾何條件，並藉由分析交通事故型態，評估設置相關交通工程設施，以改善路口交通環境。

交通局指出，大里區夏田路頂厝路口目前已設置閃光號誌、反射鏡、停止線、行穿線、慢標字及減速標線等設施，交通局將再觀察該路口道路車流狀況，並調閱相關交通特性資料，評估交通改善可行性，也呼籲用路人行經路口應減速慢行，以維護交通安全。

台中市大里區夏田路、頂厝路交通事故頻傳。（夏田里長曾盛琪提供）

夏田里長曾盛琪邀集相關單位會勘。（夏田里長曾盛琪提供）

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