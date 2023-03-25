為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曾有汽車撞進稻田 台中大里易肇事路口民盼設號誌燈

    曾有肇事車輛雙雙撞進夏田路、頂厝路旁的稻田。（夏田里長曾盛琪提供）

    曾有肇事車輛雙雙撞進夏田路、頂厝路旁的稻田。（夏田里長曾盛琪提供）

    2023/03/25 08:50

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區夏田路、頂厝路，為當地交通事故頻傳路口，不僅路旁住家圍牆及防撞鐵柵被撞得破裂，還曾有肇事車輛雙雙撞進稻田，夏田里長曾盛琪今日邀集各單位會勘，爭取裝設紅綠燈交通號誌。交通局回應，將再觀察該路口道路車流狀況，並調閱相關交通特性資料，評估交通改善可行性。

    曾盛琪指出，該路段前方有環中路高架陸橋，下坡路段形成險降坡，往來車輛行車快速，加上頂厝路口住家圍牆擋住行車視線，平均每個月有1到2起車禍，還曾有車輛互撞後撞進稻田，力道可觀，至於路旁住家圍牆及防撞鐵柵，也被撞得破損彎曲。

    地方民眾反映，目前雖然有裝設閃黃燈，但往來汽機車太過勇猛，又不遵守「停聽看」交通規定，造成車禍事件頻頻，且嚴重威脅附近住戶安全，大家一致要求改裝設紅綠燈交通號誌，有效防止意外事件。

    市議員李天生強調，該處雖然交通流量不大，但是交通事故頻繁，嚴重影響地方安全，政府施政應以民意為依歸，他將持續關切追蹤本案，希望早日完成設置，確保交通安全，減少傷亡。

    交通局表示，針對路口的交通安全，將依路口交通特性及道路幾何條件，並藉由分析交通事故型態，評估設置相關交通工程設施，以改善路口交通環境。

    交通局指出，大里區夏田路頂厝路口目前已設置閃光號誌、反射鏡、停止線、行穿線、慢標字及減速標線等設施，交通局將再觀察該路口道路車流狀況，並調閱相關交通特性資料，評估交通改善可行性，也呼籲用路人行經路口應減速慢行，以維護交通安全。

    台中市大里區夏田路、頂厝路交通事故頻傳。（夏田里長曾盛琪提供）

    台中市大里區夏田路、頂厝路交通事故頻傳。（夏田里長曾盛琪提供）

    夏田里長曾盛琪邀集相關單位會勘。（夏田里長曾盛琪提供）

    夏田里長曾盛琪邀集相關單位會勘。（夏田里長曾盛琪提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夜遊生悲？ 轎車撞倒路燈再撞賓士 2車9人全受傷
    2023/03/24 23:42

    夜遊生悲？ 轎車撞倒路燈再撞賓士 2車9人全受傷
    婦遭毒駕追撞昏迷！2幼子哭喊「快醒來」夫淚崩：整個家垮了
    2023/03/24 23:08

    婦遭毒駕追撞昏迷！2幼子哭喊「快醒來」夫淚崩：整個家垮了

    提升財富格局！錢進南科 就選悦揚
    男開贓車拒檢南迴公路飆速撞傷2人 法官認定殺人未遂判10年
    2023/03/23 16:48

    男開贓車拒檢南迴公路飆速撞傷2人 法官認定殺人未遂判10年
    視線死角？大貨車擦撞機車 女騎士遭輾頭慘死輪下
    2023/03/23 08:32

    視線死角？大貨車擦撞機車 女騎士遭輾頭慘死輪下
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播