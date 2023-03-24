為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    公益捐款帳戶遭詐團盜用 賈永婕衰捲洗錢官司獲不起訴

    女星賈永婕近來熱衷公益，她心疼染疫孩童，曾捐贈救命神器給醫院。（資料照）

    女星賈永婕近來熱衷公益，她心疼染疫孩童，曾捐贈救命神器給醫院。（資料照）

    2023/03/24 10:36

    〔記者錢利忠／台北報導〕女星賈永婕投入捐贈物資等慈善事業，成立「台灣永婕美少女慈善協會」，該基金會帳戶竟遭詐騙集團盜用，成為詐團洗錢帳戶，賈永婕也因此捲入詐欺、洗錢等官司；台北地檢署查出，該基金會帳戶遭詐團利用，犯罪行為與賈永婕及該基金會無關，今天將賈永婕不起訴。

    檢警調查，近年來有不少公益或慈善基金會的捐款帳戶遭詐團盯上，成為詐團誘騙民眾錢財的誘餌，不僅使民眾受騙上當，也造成基金會捐款帳戶遭凍結及管制，影響公益及慈善活動的運作，除了賈永婕旗下慈善基金會被盜用帳戶之外，包括紅十字會、財團法人喜憨兒社會福利基金會等不少慈善團體，也曾受詐團影響。

    檢警還原詐團的手法，詐團會提供給受騙民眾雙帳號，其一是盜用來的慈善基金會捐款帳號，先要求民眾小額匯款進該帳戶後，之後再用各種非法投資紅利點數等誘餌取信民眾，引導民眾將大筆金額匯入詐團的人頭帳戶。

    而遭盜用的基金會帳戶收到民眾匯來的小額款項時，容易誤認是民眾自發性的小額捐款，因此降低戒心，直到接獲民眾反映帳戶有問題時，這才知捐款帳戶竟遭詐團鎖定盜用，因公益組織募款困難，捐款帳戶又遭詐團利用被列為警示帳戶，無疑是雪上加霜。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沒有被招待！ 賈永婕打破沉默：我是付費看演出
    2023/03/21 14:26

    沒有被招待！ 賈永婕打破沉默：我是付費看演出
    站著朝聖BP遭酸「跟風仔」 賈永婕罕見發飆
    2023/03/20 07:17

    站著朝聖BP遭酸「跟風仔」 賈永婕罕見發飆

    合庫中小企業融資業務榮獲三獎座肯定
    賈永婕站著嗨挨譙 郭書瑤哀怨看背影
    2023/03/20 05:30

    賈永婕站著嗨挨譙 郭書瑤哀怨看背影
    賈永婕看BLACKPINK「站起來狂HIGH」 網轟沒素質她道歉了
    2023/03/19 13:28

    賈永婕看BLACKPINK「站起來狂HIGH」 網轟沒素質她道歉了

    醫界爆紅「這樣做」讓代謝速度像火箭！
    BLACKPINK演場會狂被擋 網爆「賈永婕第1排還站」
    2023/03/19 12:22

    BLACKPINK演場會狂被擋 網爆「賈永婕第1排還站」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播