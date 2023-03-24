公益捐款帳戶遭詐團盜用 賈永婕衰捲洗錢官司獲不起訴

女星賈永婕近來熱衷公益，她心疼染疫孩童，曾捐贈救命神器給醫院。（資料照）

2023/03/24 10:36

〔記者錢利忠／台北報導〕女星賈永婕投入捐贈物資等慈善事業，成立「台灣永婕美少女慈善協會」，該基金會帳戶竟遭詐騙集團盜用，成為詐團洗錢帳戶，賈永婕也因此捲入詐欺、洗錢等官司；台北地檢署查出，該基金會帳戶遭詐團利用，犯罪行為與賈永婕及該基金會無關，今天將賈永婕不起訴。

檢警調查，近年來有不少公益或慈善基金會的捐款帳戶遭詐團盯上，成為詐團誘騙民眾錢財的誘餌，不僅使民眾受騙上當，也造成基金會捐款帳戶遭凍結及管制，影響公益及慈善活動的運作，除了賈永婕旗下慈善基金會被盜用帳戶之外，包括紅十字會、財團法人喜憨兒社會福利基金會等不少慈善團體，也曾受詐團影響。

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檢警還原詐團的手法，詐團會提供給受騙民眾雙帳號，其一是盜用來的慈善基金會捐款帳號，先要求民眾小額匯款進該帳戶後，之後再用各種非法投資紅利點數等誘餌取信民眾，引導民眾將大筆金額匯入詐團的人頭帳戶。

而遭盜用的基金會帳戶收到民眾匯來的小額款項時，容易誤認是民眾自發性的小額捐款，因此降低戒心，直到接獲民眾反映帳戶有問題時，這才知捐款帳戶竟遭詐團鎖定盜用，因公益組織募款困難，捐款帳戶又遭詐團利用被列為警示帳戶，無疑是雪上加霜。

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