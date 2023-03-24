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    首頁　>　社會

    人力公司欺壓移工挨罰百萬卻拒繳 士林分署出手了

    三重一間人力資源公司向移工超收仲介服務費，挨罰144萬多元卻拒繳；經士林分署出手，已全額徵起。（士林分署提供）

    三重一間人力資源公司向移工超收仲介服務費，挨罰144萬多元卻拒繳；經士林分署出手，已全額徵起。（士林分署提供）

    2023/03/24 10:20

    〔記者溫于德／台北報導〕新北三重一間人力資源公司向兩名越勞籍勞工違法超收26個月的仲介服務費，挨罰10倍罰鍰共144萬多元，公司卻拒繳，被行政執行署士林分署盯上，經分署扣押公司財產及銀行存款，已全額徵起。

    士林分署表示，為了因應國內社會經濟發展需要，政府准許合理引進國外相關人力資源進入國內就業市場，同時更加重視、維護國外勞工的相關權益。

    因此，為了保障國外勞工最低基本工資，防止國內人力仲介巧立名目收取額外費用，甚至苛扣國外勞工薪資，我國特別透過就業服務法，規定私立就業服務機構及其從業人員在從事就業服務時，禁止要求、期約或收受規定標準以外的費用，或其他不正利益，若有違反，可處10倍至20倍之罰鍰。

    然而，三重這家人力資源公司日前接受兩名越南籍勞工委託辦理服務等相關事宜時，竟違法超收合計26個月的仲介服務費14萬4700元，被台北市政府勞動局開罰10倍罰鍰144萬7000元。

    但人力資源公司卻逾期未繳，被士林分署盯上並發現該公司2022年6月已解散，幸經扣押公司財產及銀行存款，已全額徵起。

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