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    3/23 威力彩連4摃 今彩539頭獎1注800萬獎落新北

    今晚（3月23日）第112000024期威力彩、第112000070期雙贏彩均摃龜，今彩539頭獎1注中獎。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月23日）第112000024期威力彩、第112000070期雙贏彩均摃龜，今彩539頭獎1注中獎。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/03/23 22:30

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月23日）第112000024期威力彩、第112000070期雙贏彩均摃龜，今彩539頭獎1注中獎，由新北市淡水區中山路90巷2號「八八旺投注站」開出。

    第112000024期威力彩中獎號碼為「第一區：02、10、11、12、33、36，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共239注中獎，每注可得4000元；陸獎共1464注中獎，每注可得800元；柒獎共3008注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5622注中獎，每注可得200元；玖獎2萬1011注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4565注中獎，每注可得100元。

    第112000024期38樂合彩中獎號碼為「02、10、11、12、33、36。」，五合摃龜；四合2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共49注中獎，每注可得5750元；二合共1534注中獎，每注可得750元。

    第112000070期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、07、08、09、13、14、18、21、23、24。」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共125注中獎，每注可得500元；肆獎共1319注中獎，每注可得100元。

    第112000070期今彩539中獎號碼為「05、12、33、36、38」，頭獎1注中獎，每注可得800萬；貳獎共141注中獎，每注可得2萬元；參獎共5586注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5195注中獎，每注可得50元。

    第112000070期39樂合彩中獎號碼為「05、12、33、36、38」，四合共6注中獎，每注可得21萬5000元；三合共114注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5313注中獎，每注可得1125元。

    第112000070期3星彩中獎號碼為「759」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000070期4星彩中獎號碼為「9704」，正彩摃龜。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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