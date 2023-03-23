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    台南前市議員林阳乙經營賭場 一審判6月、436萬不法所得沒收

    台南市前市議員林阳乙涉嫌經營賭場，一審判刑6月沒收不法所得。（資料照）

    台南市前市議員林阳乙涉嫌經營賭場，一審判刑6月沒收不法所得。（資料照）

    2023/03/23 18:44

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市前市議員林阳乙與前副議長林炳利（已病逝、不起訴處分）、綽號「二哥」的男子，涉從2020年1月底到3月初期間，借用安南區長和路1處鐵皮屋作為賭場，僱用黃姓、陳姓與廖姓3男子在賭場工作，林阳乙分得賭場盈餘436萬元。今天台南地院以林阳乙犯共同圖利聚眾賭博罪判6月徒刑，沒收犯罪所得；黃、陳與廖3男均判刑3月，4人都得易科罰金。

    判決指出，林阳乙與已故前副議長林炳利、二哥等3人共同經營賭場，從2020年1月31日至3月8日，借用安南區長和路1處鐵皮屋作為賭場，此賭場以麻將與撲克牌為賭具，由二哥負責出資，林阳乙僱用黃、陳兩人、林炳利僱用廖男在賭場內工作，林阳乙與林炳利負責對外招攬不特定賭客，親自或委請槍手到場參與賭博。

    黃、陳、廖等3名工作人員每天報酬為1500元；林阳乙分得賭場實際盈餘436萬元。台南地院表示，林、黃、陳、廖4人都坦承犯行，且有相關證人的證詞、調查報告及相關證據資料，足認林等4人的犯行明確。其中，廖男是一時失慮犯罪，自始就坦承犯行，深具悔意，法官對他宣告緩刑2年，給予自新機會。

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