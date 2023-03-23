新北警破明仁會靈骨塔詐欺 林右昌前往頒獎

內政部長林右昌（中）今由警政署長黃明昭（右二）陪同，接連前往台北市刑警大隊、新北市永和警分局以及新北市刑大，鼓勵雙北警方近日強力掃蕩竹聯幫仁堂明仁會份子。 （記者闕敬倫攝）

2023/03/23 14:10

〔記者闕敬倫／新北報導〕內政部長林右昌今上午由警政署長黃明昭陪同，接連前往台北市刑警大隊、新北市永和警分局以及新北市刑大，鼓勵雙北警方近日強力掃蕩作派乖張的竹聯幫仁堂明仁會份子，向北市警與新北警頒獎慰勉，將持續敦促警方加強打詐、掃黑工作。

竹聯明仁會、旭仁會連月來先後在台北市大直五星級萬豪酒店舉辦春酒，雙方開桌拚場，並將現場豪宴、名車、爆乳禮生等側錄影片上傳網路，秀實力、做場面的高調舉動，挑釁意味濃厚，警政署近日下令貫徹系統性掃蕩。

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新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及的靈骨塔詐欺案，新北市刑警大隊近日亦鎖定轄內竹聯幫仁堂明仁會及天道盟幫派份子，執行專案檢肅，聲請多張拘票、搜索票，以治平專案逮捕近30人到案。

內政部長林右昌今上午先到台北市刑大，隨即趕往新北警永和分局、新北市刑大等3處，聽取警方當前掃黑、打詐的重點工作報告，並頒發工作獎勵金，以表揚破案、檢肅黑幫的有功人 員，激勵警政人員的工作士氣。

林右昌部長在永和警分局受訪表示，警方的掃黑、打詐工作執行徹底，民眾才能安居樂業，近日幫派份子高調舉辦大型活動，藉此博取民眾目光，有賴治安團隊戰力查緝涉犯詐欺、暴力犯罪的幫派分子，痛擊黑道幫派，表現值得嘉許。

永和警方指出，針對幫派組合從事不法行為，將貫徹「幫派零容忍」堅定立場，以 專業、效率、鍥而不捨的精神，予以黑道幫派迎頭痛擊，清剿幫派所依附或寄生的不法行業，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存的各項金流，瓦解危害治安幫派組合，徹底打擊幫派份子氣焰。

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