為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉勉北市刑大掃黑談模擬槍 林右昌︰有槍機才是真槍

    內政部長林右昌（中）前往嘉勉北市刑大掃黑專責人員。（記者劉慶侯攝）

    內政部長林右昌（中）前往嘉勉北市刑大掃黑專責人員。（記者劉慶侯攝）

    2023/03/23 13:49

    〔記者劉慶侯／台北報導〕針對台北市警察局與刑警大隊近期全面檢肅黑幫，內政部長林右昌今日上午特地前往北市刑警大隊慰勉有功人員，期許警方打擊黑幫、壓制對方氣燄行動奏效。會中，林右昌也對保二查獲模擬槍作回應，強調「有槍機才是真槍」。

    竹聯幫仁堂明仁會日前高調在台北市中山區萬豪酒店舉辦春酒，引發國內社會各界側目和不良觀感，台北市刑警大隊掃黑專責偵三隊，隨即根據已蒐證資料，針對竹聯幫仁堂明仁會啟動檢肅作業。

    北市刑大查知竹聯幫仁堂明仁會林姓萬華分會長，長期經營地下簽賭，對方為牟取網路賭博利益，多次指揮旗下小弟將被害人強行押走，以球棒、鐵條凌虐，還逼迫下跪道歉，造成被害人頭部、身體多處瘀青、撕裂傷

    警方表示，即使被害人獲釋，林嫌仍率眾到醫院前堵人，持辣椒水朝被害人父親臉部噴灑，嗆出明仁會字號，讓對方心生畏懼。

    警方在15日兵分多路共計逮捕8人到案，訊後依組織、恐嚇、毒品等罪嫌移送法辦。嫌犯中共計有3人曾經至中山區萬豪酒店參加春酒，其中包括林姓分會長、徐姓、高姓等3人，也在訊後遭裁定羈押禁見獲准，對明仁會是重大打擊。

    內政部長林右昌為嘉勉北市警掃黑有功人員，今上午11時許，前往北市刑大表揚有功人員，他強調，已要求警政署加強打詐和掃黑的力道跟動作，希望能夠讓人民看到，相關組織犯罪的氣焰被壓制，不要讓老百姓覺得每天都被騷擾，每天都很困擾，然後覺得生活的權益跟安寧被影響，這是警方責無旁貸的責任。

    此外，林右昌也針對保二總隊查獲模擬槍一事表示，真假槍只要當過兵的人都非常清楚，如果有槍機才是真的槍，第二個，使用槍械都需要清槍，槍管內有無膛線，辨別是否為真假槍，所以這一部分，警方、軍方已組成專案小組，包括相關械彈追查，有相關成果之後會跟大家報告。

    北市警局表示，北市在2022年偵辦各類詐欺案件，破獲396件的各類刑案，也緝獲了2941名罪犯，查扣的不法所得有11億餘元。在今年截至目前為止查緝的案件有49件，查扣金額也近4千萬，這是北市刑大所有人員共同努力成果。

    北市刑大檢肅竹聯幫明仁會萬華分會時，曾有黑幫人員前往市刑大周邊逗留，被警方取締查察。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑大檢肅竹聯幫明仁會萬華分會時，曾有黑幫人員前往市刑大周邊逗留，被警方取締查察。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍方槍枝外流疑案 警政署長黃明昭：鑑定為操作槍非國軍步槍
    2023/03/23 12:28

    軍方槍枝外流疑案 警政署長黃明昭：鑑定為操作槍非國軍步槍
    地下兵工廠赫見T65K2步槍 OB工作室：自家產品非軍方流出
    2023/03/23 11:35

    地下兵工廠赫見T65K2步槍 OB工作室：自家產品非軍方流出

    跟著北士科超前部署 二大增值關鍵
    警清剿明仁會 查獲2輛運毒專車
    2023/03/23 05:30

    警清剿明仁會 查獲2輛運毒專車
    高調辦春酒 挑戰公權力 專案大掃黑 警逮109人
    2023/03/18 05:30

    高調辦春酒 挑戰公權力 專案大掃黑 警逮109人

    醫界爆紅「這樣做」讓代謝速度像火箭！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播