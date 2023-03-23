嘉勉北市刑大掃黑談模擬槍 林右昌︰有槍機才是真槍

內政部長林右昌（中）前往嘉勉北市刑大掃黑專責人員。（記者劉慶侯攝）

2023/03/23 13:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕針對台北市警察局與刑警大隊近期全面檢肅黑幫，內政部長林右昌今日上午特地前往北市刑警大隊慰勉有功人員，期許警方打擊黑幫、壓制對方氣燄行動奏效。會中，林右昌也對保二查獲模擬槍作回應，強調「有槍機才是真槍」。

竹聯幫仁堂明仁會日前高調在台北市中山區萬豪酒店舉辦春酒，引發國內社會各界側目和不良觀感，台北市刑警大隊掃黑專責偵三隊，隨即根據已蒐證資料，針對竹聯幫仁堂明仁會啟動檢肅作業。

請繼續往下閱讀...

北市刑大查知竹聯幫仁堂明仁會林姓萬華分會長，長期經營地下簽賭，對方為牟取網路賭博利益，多次指揮旗下小弟將被害人強行押走，以球棒、鐵條凌虐，還逼迫下跪道歉，造成被害人頭部、身體多處瘀青、撕裂傷

警方表示，即使被害人獲釋，林嫌仍率眾到醫院前堵人，持辣椒水朝被害人父親臉部噴灑，嗆出明仁會字號，讓對方心生畏懼。

警方在15日兵分多路共計逮捕8人到案，訊後依組織、恐嚇、毒品等罪嫌移送法辦。嫌犯中共計有3人曾經至中山區萬豪酒店參加春酒，其中包括林姓分會長、徐姓、高姓等3人，也在訊後遭裁定羈押禁見獲准，對明仁會是重大打擊。

內政部長林右昌為嘉勉北市警掃黑有功人員，今上午11時許，前往北市刑大表揚有功人員，他強調，已要求警政署加強打詐和掃黑的力道跟動作，希望能夠讓人民看到，相關組織犯罪的氣焰被壓制，不要讓老百姓覺得每天都被騷擾，每天都很困擾，然後覺得生活的權益跟安寧被影響，這是警方責無旁貸的責任。

此外，林右昌也針對保二總隊查獲模擬槍一事表示，真假槍只要當過兵的人都非常清楚，如果有槍機才是真的槍，第二個，使用槍械都需要清槍，槍管內有無膛線，辨別是否為真假槍，所以這一部分，警方、軍方已組成專案小組，包括相關械彈追查，有相關成果之後會跟大家報告。

北市警局表示，北市在2022年偵辦各類詐欺案件，破獲396件的各類刑案，也緝獲了2941名罪犯，查扣的不法所得有11億餘元。在今年截至目前為止查緝的案件有49件，查扣金額也近4千萬，這是北市刑大所有人員共同努力成果。

北市刑大檢肅竹聯幫明仁會萬華分會時，曾有黑幫人員前往市刑大周邊逗留，被警方取締查察。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法