連鎖健身房教練被控「感情騙業績」 女會員氣炸：剛認識就被性騷

小孟說，原本只是要李男道歉，但李男卻堅稱自己沒碰她，所以才提告。（記者王捷攝）

2023/03/23 06:33

〔記者王捷／台南報導〕連鎖健身中心的李姓教練，被控與多人交往，用感情騙業績。其中一名小如（化名）稱，交往期間刷50萬給李男衝業績，直到李男涉性騷另一位女會員小孟（化名），才鐵了心分手要回錢；小孟則稱，才認識李男6小時就被性騷，她把過程PO網，許多被害人私訊回「MeToo」，她希望能鼓勵被害女性別害怕。而健身中心認為是教練個人行為，不願回應，李男則否認性騷。

健身房競爭壓力大，不時聽聞教練與消費者間的糾紛，也有部分健身房利用「寂寞商機」，打美女、帥哥教練牌，吸引消費者買課程；小如指控，與李男遠距交往，李男不時就以需要衝業績為由，要她刷卡買課，幾乎花光她的積蓄。

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小孟稱，李男找到她的社交APP搭訕她，才知道與李男有共同的女性好友，還在同間健身房，所以2月才答應跟李男的一群朋友去唱歌，沒想跟李男出去才6小時，就被李男不舒服的碰觸，還對她熊抱，說要跟她一起回家。

翌日，小孟去李男工作的健身房退會員，同時要李男道歉，豈料李男卻矢口否認有碰她，她一氣之下，直接在健身中心報警，把被害、報案過程PO網，吸引40萬人次觀看，還有約50人私訊她，曾遭李男不禮貌對待，但都不敢提告。

後來還有人恐嚇小孟不要再PO網了，她說，很多女性都會覺得被性騷很丟臉，但她即使被恐嚇也不能退縮，因為這樣等於姑息潛在性騷犯罪者，很多人跟她一樣是被害人，卻要擔心加害人恐嚇，讓他們一而再、再而三的不尊重女性，她也希望自己的行為，能鼓勵被害人勇敢。

警方指出，目前全案以性騷案調查，因偵查不公開無法說明。李男表示，擁抱是表達友好並沒有性騷，他未婚，與小如、其他女性交往間的借貸，都是雙方同意，沒有強迫或威脅對方借錢，且已償還借款給小如，對小孟的指控已提出妨害名譽告訴。

小孟說他才認識李男6小時，結果李男就做出許多讓她不舒服的碰觸。（小孟提供）

李姓教練表示，是把小孟當朋友才會做出擁抱舉動。（小孟提供）

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