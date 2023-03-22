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    首頁　>　社會

    台中國中棒球員遭嗆球技差 「快速直拳」擊中隊友休克搶救

    台中一所國中棒球隊今天下午到萬壽棒球場練球，期間劉姓球員疑不滿被鄭姓隊員嗆聲球技差，雙方因此發生口角衝突，劉出拳直接擊中鄭胸部，竟導致鄭當場倒地休克，後送醫搶救已恢復意識。圖為萬壽棒球場。（民眾提供）

    台中一所國中棒球隊今天下午到萬壽棒球場練球，期間劉姓球員疑不滿被鄭姓隊員嗆聲球技差，雙方因此發生口角衝突，劉出拳直接擊中鄭胸部，竟導致鄭當場倒地休克，後送醫搶救已恢復意識。圖為萬壽棒球場。（民眾提供）

    2023/03/22 21:28

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一所國中棒球隊今天下午到萬壽棒球場練球，期間劉姓球員疑不滿被鄭姓隊員嗆聲球技差，雙方因此發生口角衝突，劉出拳直接擊中鄭胸部，竟導致鄭當場倒地休克，教練發現趕緊通報119送醫，目前已恢復意識，但仍在加護病房觀察中。

    台中市第一分局今天下午獲報，西區向上路的萬壽棒球場的內有緊急救護情事，轄區公益所員警立即趕往現場查處，經查係某國中棒球隊當場在球場練球時，同是棒球隊及同班同學的15歲鄭姓及劉姓少年，疑因鄭嘲諷劉的球技差，2人發生口角，劉因而出拳擊中鄭胸部，鄭當場昏倒休克，打人的劉員嚇得大哭。

    現場老師及教練見狀趕緊CPR並通報119，並在消防協助下進行AED搶救後送醫，目前鄭姓少年意識恢復清楚，狀況趨於穩定但仍在加護病房待觀察中，目前由家長及教師在醫院陪同就醫，而全案訊後將依少年事件處理法、傷害罪移送台中地方法院少事庭審理。

    警方同時呼籲，年輕人遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動施暴而誤觸法網，警方對暴力行為零容忍，絕對強力執法勿枉勿縱。

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