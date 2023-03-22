欠債8萬遭追討毆打當街押走 南警80分鐘內救人逮2惡煞

警方查扣兩嫌犯拿來毆打吳姓被害人的球棒。（圖由警方提供）

2023/03/22 16:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區於今天凌晨發生1起暴力討債事件，2名男性嫌犯為了催討8萬元債款、在新建路毆打吳姓債務人，並將吳男押上車載走。南市警六分局獲報後鎖定作案車輛車牌，通報全市線上警網攔截圍捕。警方於80分鐘內在永康復國路發現作案車輛，順利救出被害的吳男，將2嫌犯依妨害自由及傷害罪嫌送辦。

據了解，22日凌晨0時35分許，1名23歲的陳姓男子與30歲的穆姓男子在南區新建路上向被害的吳姓男子（22歲）追討8萬元借貸債款未果，竟持球棒毆打吳男，隨後並將吳男押上車載走。

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轄區南市警六分局獲報後，火速鎖定作案車輛與車牌資料，並立即通報全台南市線上警網出動攔截圍捕。80分鐘內，永康警分局復興派出所員警在復國路上攔獲該輛車子並控制現場；六分局警方也迅速派人前往現場查緝，順利救出遭押走的被害吳男，結束一場驚魂記。

警方逮捕陳姓、穆姓2犯嫌，全案於訊後依妨害自由及傷害罪嫌將兩嫌移送台南地檢署偵辦。南市警六分局長許敏能表示，「掃蕩黑幫，維護治安」是當前治安重點工作，絕不容許暴力、不法分子危害社會治安。

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