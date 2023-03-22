爆改神車小Dio狂飆！海堤競速飆破150 下秒摔慘噴飛墜溝

彰化芳苑鄉海堤道路日前出現多台改裝Dio 50機車競速，時速甚至超過150公里，一旁民眾加入鼓譟。（翻攝臉書社會事新聞影音）

2023/03/22 20:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉漢寶溼地有彰化最長海岸線，近日卻淪為飆車族競速天堂，改裝「Dio50」機車在筆直的海堤道路直線加速比賽，時速甚至超過150公里，飆車車輛還有大貨車載運。芳苑警方說，這種行徑已違反公共危險等罪，已掌握相關人士，將傳喚到案說明。

臉書《社會事新聞影音》近日流傳影片，有民眾改裝多部超過20年車齡的Dio 50機車，在漢寶溼地旁海堤道路狂飆競速，時速幾乎超過150公里，一旁民眾不斷鼓譟，每次都有2到4輛機車競速，有人失控噴飛摔進溝渠裡，完全不把命當一回事。

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芳苑分局說，經查，19日下午4點，芳苑漢寶海堤有多部改裝機車飆速，調閱相關監視器畫面發現，這些改裝機車均未懸掛車牌，由大型貨車載運到場，目前已經掌握特定對象，通知相關當事人到案。

警方也指出，聚眾飆車行徑已違反公共危險罪、道路交通管理處罰條例等，依法可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷執照，後續將針對鄰近路段實施危險駕駛攔查取締勤務，杜絕飆車行徑再發生。

據了解，2021年10月，彰化縣警方就在彰濱一帶查獲百名飆仔，騎著車齡超過20年的二行程Dio 50機車競速，引起不少議論。有改裝機車達人說，Dio可改裝引擎、獨立油箱、水冷式汽缸、還有超粗大排氣管，每輛改裝到好費用至少10萬元，不過改裝後可以直線加速飆到時速150公里。

飆仔改裝「Dio50」機車比賽直線加速，有人不慎失控摔車（紅圈處）。（翻攝臉書社會事新聞影音）

現場Dio 50機車都經過改裝。（翻攝臉書社會事新聞影音）

警方發現車輛由大貨車負責載運。（民眾提供）

現競速車輛噴飛掉落溝渠。（民眾提供）

海堤道路留下燒胎痕跡。（記者陳冠備攝）

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