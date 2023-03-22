爆改神車小Dio狂飆！海堤競速飆破150 下秒摔慘噴飛墜溝
2023/03/22 20:27
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉漢寶溼地有彰化最長海岸線，近日卻淪為飆車族競速天堂，改裝「Dio50」機車在筆直的海堤道路直線加速比賽，時速甚至超過150公里，飆車車輛還有大貨車載運。芳苑警方說，這種行徑已違反公共危險等罪，已掌握相關人士，將傳喚到案說明。
臉書《社會事新聞影音》近日流傳影片，有民眾改裝多部超過20年車齡的Dio 50機車，在漢寶溼地旁海堤道路狂飆競速，時速幾乎超過150公里，一旁民眾不斷鼓譟，每次都有2到4輛機車競速，有人失控噴飛摔進溝渠裡，完全不把命當一回事。
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芳苑分局說，經查，19日下午4點，芳苑漢寶海堤有多部改裝機車飆速，調閱相關監視器畫面發現，這些改裝機車均未懸掛車牌，由大型貨車載運到場，目前已經掌握特定對象，通知相關當事人到案。
警方也指出，聚眾飆車行徑已違反公共危險罪、道路交通管理處罰條例等，依法可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷執照，後續將針對鄰近路段實施危險駕駛攔查取締勤務，杜絕飆車行徑再發生。
據了解，2021年10月，彰化縣警方就在彰濱一帶查獲百名飆仔，騎著車齡超過20年的二行程Dio 50機車競速，引起不少議論。有改裝機車達人說，Dio可改裝引擎、獨立油箱、水冷式汽缸、還有超粗大排氣管，每輛改裝到好費用至少10萬元，不過改裝後可以直線加速飆到時速150公里。