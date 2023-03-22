為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    爆改神車小Dio狂飆！海堤競速飆破150 下秒摔慘噴飛墜溝

    彰化芳苑鄉海堤道路日前出現多台改裝Dio 50機車競速，時速甚至超過150公里，一旁民眾加入鼓譟。（翻攝臉書社會事新聞影音）

    彰化芳苑鄉海堤道路日前出現多台改裝Dio 50機車競速，時速甚至超過150公里，一旁民眾加入鼓譟。（翻攝臉書社會事新聞影音）

    2023/03/22 20:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉漢寶溼地有彰化最長海岸線，近日卻淪為飆車族競速天堂，改裝「Dio50」機車在筆直的海堤道路直線加速比賽，時速甚至超過150公里，飆車車輛還有大貨車載運。芳苑警方說，這種行徑已違反公共危險等罪，已掌握相關人士，將傳喚到案說明。

    臉書《社會事新聞影音》近日流傳影片，有民眾改裝多部超過20年車齡的Dio 50機車，在漢寶溼地旁海堤道路狂飆競速，時速幾乎超過150公里，一旁民眾不斷鼓譟，每次都有2到4輛機車競速，有人失控噴飛摔進溝渠裡，完全不把命當一回事。

    芳苑分局說，經查，19日下午4點，芳苑漢寶海堤有多部改裝機車飆速，調閱相關監視器畫面發現，這些改裝機車均未懸掛車牌，由大型貨車載運到場，目前已經掌握特定對象，通知相關當事人到案。

    警方也指出，聚眾飆車行徑已違反公共危險罪、道路交通管理處罰條例等，依法可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷執照，後續將針對鄰近路段實施危險駕駛攔查取締勤務，杜絕飆車行徑再發生。

    據了解，2021年10月，彰化縣警方就在彰濱一帶查獲百名飆仔，騎著車齡超過20年的二行程Dio 50機車競速，引起不少議論。有改裝機車達人說，Dio可改裝引擎、獨立油箱、水冷式汽缸、還有超粗大排氣管，每輛改裝到好費用至少10萬元，不過改裝後可以直線加速飆到時速150公里。

    飆仔改裝「Dio50」機車比賽直線加速，有人不慎失控摔車（紅圈處）。（翻攝臉書社會事新聞影音）

    飆仔改裝「Dio50」機車比賽直線加速，有人不慎失控摔車（紅圈處）。（翻攝臉書社會事新聞影音）

    現場Dio 50機車都經過改裝。（翻攝臉書社會事新聞影音）

    現場Dio 50機車都經過改裝。（翻攝臉書社會事新聞影音）

    警方發現車輛由大貨車負責載運。（民眾提供）

    警方發現車輛由大貨車負責載運。（民眾提供）

    現競速車輛噴飛掉落溝渠。（民眾提供）

    現競速車輛噴飛掉落溝渠。（民眾提供）

    海堤道路留下燒胎痕跡。（記者陳冠備攝）

    海堤道路留下燒胎痕跡。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    當警察塑膠? 6屁孩深夜警分局門口3度飆車叫囂被送辦
    2023/03/10 15:26

    當警察塑膠? 6屁孩深夜警分局門口3度飆車叫囂被送辦
    二重疏洪道囂張飆仔衝過警防飆點 1飆仔自摔重傷
    2023/03/05 09:16

    二重疏洪道囂張飆仔衝過警防飆點 1飆仔自摔重傷

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    桃機旁「玩命關頭」！3騎士沒戴安全帽飆車競速 航警追查嚴辦
    2023/03/02 00:10

    桃機旁「玩命關頭」！3騎士沒戴安全帽飆車競速 航警追查嚴辦
    速度與激情！ 賽車手上公路狂飆 驚見路邊男女上演「活春宮」
    2023/01/21 15:43

    速度與激情！ 賽車手上公路狂飆 驚見路邊男女上演「活春宮」
    屁孩北市街頭競速釀意外 死者與女網友剛認識1天無端遭追撞慘死
    2022/11/14 17:00

    屁孩北市街頭競速釀意外 死者與女網友剛認識1天無端遭追撞慘死
    市區狂飆釀1死2傷「德東飆車王」正面照曝光
    2022/09/20 14:13

    市區狂飆釀1死2傷「德東飆車王」正面照曝光
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播