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    首頁　>　社會

    廂型車國道追撞貨車 同工地工人7傷送醫

    國道1號南下132公里處，今（21）日傍晚發生廂型車與貨車碰撞事故，造成廂型車翻覆，有一人被拋出車外。（民眾提供）

    國道1號南下132公里處，今（21）日傍晚發生廂型車與貨車碰撞事故，造成廂型車翻覆，有一人被拋出車外。（民眾提供）

    2023/03/21 19:34

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道1號南下苗栗交流道附近路，今（21）日傍晚發生廂型車與貨車碰撞事故，造成廂型車翻覆，有一人被拋出車外，共計7人受傷送醫。國道警方調查發現，2輛事故車為同一工地工人，於收工返途，廂型車失控追撞貨車，傷者皆無生命危險，2車駕駛無酒駕情形，事故原因待調查釐清。

    苗栗縣政府消防局於今天下午5點25分獲報，指國1南下132公里處、苗栗交流道附近路段，有2車碰撞事故，其中一輛事故車翻覆，並有人員被拋出車外。

    救護人員到場，發現現場有7名傷者，有3人全身多處擦傷、意識清楚，另4人雖表示拒絕送醫，但為求安全，仍將7人分別送往衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院檢查、救治。

    國道二隊警方初步調查，2輛事故車人員為同一工地工人，廂型車上5人、貨車上2人，今天下午收工後，從桃園楊梅出發欲返回台中。廂型車駕駛稱，他原本行駛在內側車道，行抵事故路段時車輛突然失控，追撞到行駛在中線車道的貨車而翻覆。

    警方調查，貨車的乘客於碰撞過程中被拋出車外，全身有多處擦挫傷，但送醫救治無生命危險。經對2車駕駛實施酒測，兩名駕駛酒測值皆為0；詳細事故原因待調查釐清。

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