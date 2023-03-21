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    插隊被阻開車衝撞義交 「情可憫恕」獲輕判緩刑

    監視器拍到韓男開車擦撞紀女的畫面。（民眾提供）

    監視器拍到韓男開車擦撞紀女的畫面。（民眾提供）

    2023/03/21 17:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕年近50歲的韓姓男子，去年到台中市沙鹿區家樂福賣場購物時，因汽車大排長龍，他開車要插隊，被指揮交通的交通義勇警察（俗稱義交）紀姓女副分隊長攔阻，韓男竟惡意開車碰撞，導致紀女身體多處擦傷，不過，法官認為他已與紀女和解，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，輕判徒刑4月，可易科罰金，又宣告緩刑3年，韓男連罰金都不用繳，全案可上訴。

    判決書指出，韓男於去年（2022年）7月31日下午1時許，駕駛自用轎車到沙鹿區光華路的家樂福賣場，當時很多車排隊要進入賣場，他卻想插隊，剛好台中市交通義勇警察大隊清水中隊紀姓女副分隊長，正在現場指揮交通，隨即上前，用指揮棒攔停韓男，請韓男迴轉到排隊的車輛隊伍後方，排隊依序進入。

    不料，韓男卻開車駛向紀女，用車頭碰撞紀女，因紀女毫不退讓並大聲喝止，韓男又右轉繞過紀女，紀女見狀，立刻用身體緊貼韓男轎車左方後照鏡前位置，並制止韓男繼續插隊的行為，韓男又用車頭碰撞紀女，之後加速直行，轎車左方後視鏡撞擊紀女，造成紀女下背、骨盆、左側大腿以及小腿挫傷等傷害。

    台中地檢署認為，紀女雖非公務員，但依據刑法，義交屬於民防法的「民防團隊」，紀女當時依法令從事於公共事務，屬於廣義的公務員，韓男觸犯「駕駛動力交通工具妨害公務執行罪」，可判處6月至5年徒刑。

    不過，韓男與紀女和解，台中地方法院認為，韓男觸犯的法定最低本刑，是「6月以上有期徒刑」，不可謂不重，看考量雙方調解成立，紀女已撤回傷害罪告訴，如果對韓男判處6月的最低法定刑，對韓男猶屬「情輕法重」，韓男有「足堪憫恕之處」，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑。

    法官又強調，韓男破壞國家公權力執行的尊嚴，亦對依法執行職務的人，其生命、身體造成危害，但考量雙方和解，韓男已經賠償紀女，犯後坦承犯行，已有悔悟，應無再犯之虞，宣告緩刑3年，以勵自新。

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