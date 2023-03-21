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    時速超過20就拍照！ 中警辦大學生「龜速神功」騎慢大賽

    警方進校園舉辦「龜速神功」騎慢大賽。（警方提供）

    警方進校園舉辦「龜速神功」騎慢大賽。（警方提供）

    2023/03/21 18:16

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區有3所大學坐落，大學生騎車比例相對高，但因車速過快衍生交通事故也頻傳，有鑑於此，警方最近進入校園舉辦「龜速神功-機車慢騎趣味競賽」活動，祭出移動式測速照相機，只要參賽者時速超過20公里就失格，只見為了贏得騎慢比賽，大家全都乖乖慢慢騎不敢超速，場面逗趣也達到宣導效果。

    台中市第二分局上週五到台灣體育大學舉辦該項活動，比賽規則就是要龜速「拚慢」，參賽學生使出渾身解數，分別在「I、U、Z」及不規則4個場地，騎乘機車緩慢前進，只要腳一落地或壓到線立馬扣秒，每通過一個場地，還得回答交通問題，答對才能取得下個場地參賽權，最後4個場地時間加總，誰騎乘秒數最多誰就能獲勝。

    只是如何在低速下前行，又能保持平衡不壓線，十足考驗騎士穩定技術，有人東搖西晃，壓出線外，扼腕長嘆；有人輕握把手，面不改色，泰然騎行，警方也架設起移動式測速照相機，只要參賽者超過20公里被拍到，就喪失比賽權，學生們各種騎姿盡出，趣味十足，也達到交通安全宣導效果。

    「十次車禍九次快，一次心不在」，警方同時在現場實施交通安全及反詐騙宣導，行車速限從40公里降至30公里，致死率則35％下降至10％，向現場學生宣導執行「測速照相」不是以取締案件為目標，最主要是希望透過執法手段，提醒用路人放慢車速，教育駕駛人養成遵守速限習慣，達到「車輛行駛莫超速，防禦駕駛無事故」的目的。

    第二分局長楊川表示，北區有3所大學坐落，大專生機車族群比例非常高，此次騎慢活動亟具創意，透過活動讓學生關注超速行駛可能造成的危害，養成學生騎車正確觀念與行為，依照限速行駛，降低交通事故發生機率。

    現場祭出移動式測速照相機，只要參賽者時速超過20公里就失格。（警方提供）

    現場祭出移動式測速照相機，只要參賽者時速超過20公里就失格。（警方提供）

    第二分局進入校園交安宣導。（警方提供）

    第二分局進入校園交安宣導。（警方提供）

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