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    首頁　>　社會

    新北消防人事搬風 牽動三名大隊長、科長職務異動

    新北市消防局今天發布新任簡任技正、新北市災防辦執秘黃弟勝（右2）等四人異動，黃弟勝還擁有日本國立金澤大學機械工程學博士。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局今天發布新任簡任技正、新北市災防辦執秘黃弟勝（右2）等四人異動，黃弟勝還擁有日本國立金澤大學機械工程學博士。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/03/21 20:28

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天發布近來第三波人事異動，原第二大隊長黃弟勝升任簡任技正，兼新北市災防辦執行秘書，一併派任第二大隊長莊渝淵、第六大隊長羅億田、民力運用科長顏一加等三人職務異動，新北市消防局一級主管及簡任官遺缺都補實，希望提升整體能量、提振士氣。

    新北市消防局今為新任簡任技正，新北災防辦執行秘書黃弟勝、新任第二大隊長莊渝淵、第六大隊長羅億田、民力運用科長顏一加舉行布達；新北市消防局長李清安表示，黃弟勝擁有日本國立金澤大學機械博士學位，歷任新北四個大隊長、預防科長等職務，不論消防預防、災害、搶救等三大任務，及災害防救及為民服務等資歷豐富，這次借重他災害防救、預防領域專業長才，期許在災害防救業務持續創新，讓新北災防更上層樓，有效提升救災戰力。

    李清安說，透過職務歷練衡平，讓內、外勤主管職務充分歷練，黃弟勝遺留第二大隊長遺缺，由原第六大隊長莊渝淵接任、第六大隊長由民力運用科科長羅億田陞任，莊渝淵熟悉預防、火調等業務，羅億田執行新北災防辦業務多年，兩人均歷練完整。

    新任民力運用科長由災害搶救科技正顏一加陞任，顏一加曾任第四大隊、特搜大隊副大隊長，救災經驗豐富，與義消、救災團體關係良好，也是最年輕的科室主管，希望透過年輕新血輪挹注，活絡消防人事。

    新北市消防局今天發布新任簡任技正、新北市災防辦執秘黃弟勝、第二大隊長莊渝淵（右）、第六大隊長羅億田、民力運用科長顏一加等四人異動。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局今天發布新任簡任技正、新北市災防辦執秘黃弟勝、第二大隊長莊渝淵（右）、第六大隊長羅億田、民力運用科長顏一加等四人異動。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局今天發布新任簡任技正、新北市災防辦執秘黃弟勝、第二大隊長莊渝淵、第六大隊長羅億田（中）、民力運用科長顏一加等四人異動。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局今天發布新任簡任技正、新北市災防辦執秘黃弟勝、第二大隊長莊渝淵、第六大隊長羅億田（中）、民力運用科長顏一加等四人異動。（記者吳仁捷翻攝）

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