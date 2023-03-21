互毆持刀刺入男友腹部15.5公分致死 婦人改依自首減刑判11年

李女與男友口角被毆打，持刀刺入男友腹部15.5公分後，打電話報警，男友送醫仍不治，一、二審認定婦人不符合自首規定，均判刑13年，高院更一審改認定符合自首減刑規定，今改判11年徒刑。可上訴。（記者楊國文攝）

2023/03/21 13:12

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市李姓女子前年和張姓同居男友張男發生口角爭執，遭毆打頭、臉部後，憤而持水果刀猛刺張男腹部1刀，刺入深達15.5公分，李女見張男倒地，還以酒瓶攻擊他的頭部，張男因受重傷無反應，她才打電話報警，一、二審均認定李女不符合自首減刑規定，判刑13年，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審認為，李女打119專線報案求救，且自承持刀刺擊張男，今改認定她符合自首減刑規定，今減刑改判為11年。可上訴。

2021年2月20日晚間，當時53歲的李女與同居人張男發生口角進而互毆，張男先毆打李女頭、臉部，李女反擊，持水果刀刺向男友腹部1刀，還持酒瓶與水桶持續攻擊張男。李女發現張男倒地不醒，趕緊打119電話報警處理。

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警方到場後，發現張男腹部被刀刺擊深入15.5公分，血流如注，將他緊急送醫急救，仍宣告死亡。李女受有臉部腫脹、左右手割傷等傷勢，送醫治療無大礙。

檢方調查發現，李女持刀刺入張男腹部深達15.5公分，用力之猛使得水果刀的刀刃自刀柄處斷裂，加上他倒地後還遭李女以酒瓶、水桶攻擊，依據李女下手的部位、力道，可見她具有殺人犯意，依家暴殺人罪嫌將她起訴。

桃園地院、高等法院均認定李女涉犯殺人重罪，也不符合自首減刑要件，不予減刑，均判刑13年。案經最高法院撤銷發回更審。

高等法院更一審審理後亦認定李女涉殺人罪，但考量案發後李女撥打119專線電話請消防局值勤人員派救護車前來救助，經消防局轉報警察局勤務指揮中心派員警到場處理後，於警詢製作筆錄時坦承持刀刺擊張男，應符合自首減刑規定，予以減刑，今改判11年徒刑。

在押的李女今未出庭聆判，無法得知她對判決的看法。

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