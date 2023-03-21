漫畫家夫婦親兒子生殖器 一旦入獄子失依靠緩刑定讞

女漫畫家夫妻因親兒子生殖器，女漫畫家又將過程繪製成畫上傳網路，雙雙遭士院判刑，但考量夫妻一旦入獄，兒子恐頓失依靠等情，給予緩刑機會。（翻攝PTT備份）

2023/03/21 11:20

〔記者溫于德／台北報導〕前年疫情期間，女漫畫家夫妻被控對兒子口交，女漫畫家還將過程繪製成漫畫後上傳臉書，檢方依加重強制性交罪起訴夫妻。士林地院審理時，夫妻強調是開完笑，否認不法，法官認為2人觸犯的是加重強制猥褻罪，女漫畫家另因繪製過程並上傳網路，再犯製造兒童性交電子訊號罪，各判女漫畫家2年徒刑、丈夫1年7月，但考量夫妻一旦入獄，兒子將頓失依靠，分別給予緩刑3年。由於檢、辯均未上訴，全案已定讞。

前年6月間，這名女漫畫家分享育嬰日常時，自述她提議與丈夫猜拳，輸的人要含兒子陰莖，最後老公猜輸因此含兒子陰莖，她則出於好奇也做出同樣行為，並將過程繪製成漫畫後上傳臉書。

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女漫畫家疑似覺得內容不妥雖火速刪文，但網友已複製並轉發至社群網站「噗浪」，並引起關注也通報「113保護專線」，漫畫家道歉後關閉臉書。

士林地檢署指出，漫畫家夫妻雖否認犯行，檢察官仍認定夫妻涉犯本刑7年起跳的加重強制性交罪；另女漫畫家將口交繪製成漫畫並放上傳臉書，也涉嫌製造兒童性交電子訊號罪，該法可最重可判7年徒刑，也得併科100萬元以下罰金。

士院審理時，夫妻強調只是在開玩笑，否認不法，而且當下是緊閉雙唇碰一下，並未口交；女漫畫家也解釋，之所以將繪製漫畫上傳網路，單純是為了分享育兒經；她也堅稱本身創作手法、題材如同日本漫畫蠟筆小新，並提出漫畫蠟筆小新的照片、影片截圖為證。

士院認為，夫妻分別取得大學、碩士學歷，受過良好教育且為有性經驗的成年人，拒絕採信夫妻，但夫妻並未對兒子口交，僅構成加重強制猥褻罪，並審酌夫妻已完成親職教育課程，在這種情況下，夫妻若都入獄，兒子恐頓失依靠，故判刑同時給予緩刑機會。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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