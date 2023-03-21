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    獨家》墾丁四甲農地法拍竟達11億天價 誇張行情驚呆當地人

    墾丁四甲農地法拍竟達11億天價。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁四甲農地法拍竟達11億天價。（記者蔡宗憲攝）

    2023/03/21 00:13

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島因為有「墾丁」這個旅遊勝地，地價在屏東縣境內一向名列前茅，上億的法拍屋價格時有所聞，但最近卻出現一筆高達11億的「墾丁龍潭休閒農場」農地法拍，約四甲半土地上僅有未完工的混凝土建物及零星果樹，誇張價格令不少人瞠目結舌，位列第一債權人的恆春鎮農會也直呼離譜，但資深法拍屋達人卻認為，在債權設定上有乾坤，地主可能還想藉法拍拿回一點錢。

    這個在屏東地方法院公告的法拍訊息，令不少人反覆數了好幾次金額，因為預計3月21日第二拍農地法拍項目，高達11億堪稱近年罕見，而去年第一拍金額更達13億9千萬，整個土地面積雖約四甲半，位在台二十六線旁，但並非墾丁核心鬧區，法拍價格卻遠高於市價超過一倍以上。

    現場可以發現，「墾丁龍潭休閒農場」施工告示牌停留在2017年，拍賣30筆土地及六棟建物、化糞池設施、果樹及景觀樹等，大部分土地為雜草閒置狀態，而建物及化糞池結構物等地上物於施工中途停工，部分建物有頂無牆，就是荒廢的工地狀態。

    位列第一順位債權人的恆春鎮農會表示，董姓債務人欠農會超過六千萬，「墾丁龍潭休閒農場」當時因為申請通過合法農場牌照，加上規劃四十五間以上的住宿等願景，獲得不少投資挹注，後來週轉不靈也還有人願意超過三億接手，但董姓債務人不願接受才形成法拍，但估價後達十一億的法拍金額偏離行情，流拍可想而知，恐讓他們這些債權人得繼續頭痛。

    「這個法拍金額還大有乾坤！」一名資深法拍屋達人分析，當初面臨法拍前，一定有高人指點做出「債權設定」，雖然第一拍就高達十三億，但每次流拍就打八折的程序，三次法拍加上特拍，最後可能僅剩六億多法拍金額，時間雖拉的很長，債務人卻可能因此還完債務後還能拿回一點錢。

    墾丁四甲農地法拍竟達11億天價。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁四甲農地法拍竟達11億天價。（記者蔡宗憲攝）

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