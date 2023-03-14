父女聯手跨國洗錢獲利近2億 2部名車遭檢方法拍

高雄市李姓父女經營跨國洗錢獲利近2億，2輛名車遭法拍法拍277萬。 （檢方提供）

2023/03/14 12:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕李姓父女在高雄市住處以科技公司為名，與網路博弈遊戲平台合作，經營跨國洗錢獲利近2億；檢方扣押帳戶現金及4處不動產及2輛名車遭法拍。橋頭地檢署將全案起訴，2部名車遭法拍277萬。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官鄭子薇指揮南部打擊犯罪中心、高雄市刑大、左營及鼓山分局組專案小組，去年4月在左營區商辦破獲專為賭博網站洗錢的跨國洗錢集團。

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經查，主嫌李姓父女在鼓山區成立科技公司，與經營中國與台灣金皇冠、SUN 等網路賭博平台公司合作，供捕魚遊戲等網路賭博遊戲程式，讓賭客以現金下注。

依合約書每月將經營網路賭博利潤（總押－總贏）之 9 ％至 10 ％分利，以此方式洗錢約7540 萬餘元（美元254 萬元），李姓父女總犯罪所得高達1億919萬餘元。

檢警為保全追徵，向橋頭地方法院取得扣押裁定，扣押涉案2家公司及李女帳戶共2941 萬元，查扣李名下4處不動產共值6517萬元以及保時捷、BMW各一輛。其中，保時捷、BMW名車共以277萬元法拍，金額全數查扣。

橋頭地檢署上月將李姓父女、朱、黃、胡、等5人以違反洗錢防制法、賭博等罪起訴，並追徵所有犯罪所得。

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