百年福壽宮遭迫遷案 監院促司法院、法務部、內政部改進

監委施錦芳（左）、高涌誠（右）今舉行記者會，說明「福壽宮」遭法拍迫遷案的調查結果。（記者謝君臨攝）

2023/03/16 12:37

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台北市忠孝東路五段百年「福壽宮」遭法拍迫遷案，監委施錦芳、高涌誠調查發現，該案有法拍時福壽宮管理人未獲通知、共有人優先購買權遭規避，土地投資客迫遷土地公等情事，2位監委調查後指出相關缺失，促請司法院、法務部及內政部確實檢討改善，以落實財產權保障及增進人民對司法的信任。

調查指出，該廟坐落土地遭法院查封拍賣未獲通知，由楊姓投資人拍定，信眾為遷廟，集資購買鄰地已取得3/4持分，不料楊又搶先與鄰地詹姓持分所有人簽訂買賣契約，受楊委託的周姓地政士竟於土地登記申請書不實切結福壽宮管理人中坡福壽協會放棄行使共有人優先購買權，完成買賣移轉登記後，提出拆遷返還及共有地分割訴訟，繼而聲請強制執行及查封拍賣中坡福壽協會名下裁判分割後土地，使福壽宮遭受迫遷困境，信眾認有不法不公情事，訴請檢察官偵辦及向地政機關申訴，均未能獲得救濟。

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2位監委說，法院拍賣系爭土地時，認為福壽宮屬無權占用，不具優先購買權，拍賣公告因此未通知中坡福壽協會；雖無違反相關規定，但在規定事項的用語上，其文義易使外界認為法拍通知對象包含有權占用與無權占用，而北院其他強制執行案件承辦人的實務作法也未盡相同，是否明確規範，宜請司法院研議妥處。

2位監委表示，本案土地位於信義區，楊姓投資人以約9390萬元拍定取得系爭土地，並陸續整合周邊土地。投資人砸下龐大資金整合土地，是否憑恃共有人優先購買權僅為債權效力，縱使違反規定，受害人僅能向出賣人提出具體損害證明求償，因而勾串地政士不實切結共有人放棄優先購買權，實有可疑。

2位監委指出，地政士公會代表於監院諮詢時表示，登記機關對於共有人是否行使優先購買權以切結替代審查，檢察官僅憑買賣雙方供稱不知法令、地政士供稱疏失等辯詞一致，率爾認定本案地政士為單純疏失，實難令人信服；而地政主管機關也應確實檢討共有人優先購買權登記審查問題，呼籲法務部、內政部善盡職責共同把關，落實財產權保障及增進人民對司法的信任。

2位監委表示，檢察官為公益代表人，為避免共有人優先購買權規定因偵查未盡而形同具文，甚至助長犯罪，宜請法務部持續督促所屬精進偵查技巧，以增進人民對偵查結果之信任。

2位監委也說，土地登記規則相關規定自1980年制定迄今已逾40年，內政部宜深入檢討共有人優先購買權及登記審查的實務運作問題，研議是否修法，避免共有人優先購買權規定形同具文，又徒增紛擾。另宜就本案地政士代為不實切結他共有人放棄優先購買權的情形，研議是否依地政士法規定辦理懲戒。

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