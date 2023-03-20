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    夫偷吃12歲少女 連累老婆寫信道歉「為人妻我不容卸責......」

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2023/03/20 10:31

    〔記者王定傳／新北報導〕2020年間，44歲管姓男子與一名12歲少女發生性行為並拍攝過程，他認罪卻說：「想到自己的家人及小孩」，希望法官給他機會，其妻也寫信給法官幫管男求饒，並附上道歉信希望轉交家屬；新北地院合議庭認為，管男只想著怎樣才能不被關進監獄，並未發自內心覺得對不起被害者並認錯，不同意減刑，依妨害性自主罪，判刑4年半。

    檢警調查，2020年8月間，管男透過臉書結識少女，並於同年12月間，帶著少女摩鐵發生性行為，同時有拍攝性交影像而被告；管男認罪：「非常後悔，這些日子以來深感自己做錯了，在此向被害人及家屬道歉」，其辯護人則以管男沒前科，素行良好，家庭生活正常、與配偶及子女同居，是家中唯一經濟支柱，有正當工作，絕對有誠意和解，希望法院減刑。

    管妻寫信給法官求情外，並夾了一封道歉信，希望法官轉交家屬：「這是我至今下筆最為艱難的一封信，因先生犯下大錯讓對方受傷，深深虧疚讓我煎熬無地自容」。

    信中還寫說：「為人妻我不容卸責，為人母我對那個孩子滿是歉意自責，想好好抱抱她說聲對不起請求她原諒，對不起讓她太早面對人性的險惡不堪，對不起當了大人還犯錯，人生道路上犯了錯，真誠認錯道歉悔改後才有力量從失敗中爬起來，只盼盡己所能贖罪，修補撫慰對方的傷痕，哪怕透過薄薄信紙傳遞一絲一毫也好」。

    合議庭調查，管男從2019年2月至8月間，與多名少女在網路聊天，並與其中一名少女發生性行為，該少女除親暱稱呼管男為老公外，還說：「每次見面都是做愛」，可見他迷戀未成年女子且存有性幻想。

    合議庭認為，管男起初對於是否事先知悉被害者實際年齡等重要情節，避重就輕，雖後來認罪，但又說：「雖然覺得自己完全做錯了，可是想到自己的家人及小孩，還是希望法官能考量並給予機會」，顯然未真心從被害者的角度看待本案，認真思考自己所犯錯誤為何？對被害者所造成的身心創傷有多大？只想著怎樣才能不被關進監獄，對照其妻明確表達管男犯下的錯誤為何，並積極地承認錯誤，更凸顯管男並未發自內心覺得對不起被害者並認錯，不同意減刑。

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