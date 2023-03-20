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    反萊豬醫師槓上衛福部 告刑事不起訴確定

    反萊豬醫師蘇偉碩。（資料照）

    反萊豬醫師蘇偉碩。（資料照）

    2023/03/20 10:27

    〔記者錢利忠／台北報導〕反萊豬醫師蘇偉碩3年前發表萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍，被衛福部告發違反食品安全衛生管理法，高雄地檢署去年6月將蘇不起訴，蘇則反控時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅2人誣告；台北地檢署認為2人並未涉誣告，且沒有傳喚必要，上月將陳、吳2人不起訴；蘇不服聲請再議，高檢署認為無理由而駁回，2人獲不起訴確定。

    民事部分，蘇偉碩認為，陳時中、吳秀梅明知食安法46條之一散布食品安全謠言罪，僅處罰故意犯，也明知蘇引用的論文，是原作者誤植數據，國際期刊也未發現而予刊登，他本來就沒有散播謠言的故意，衛福部卻為了損害他的聲譽，告發他違反食安法，侵害他名譽，請陳、吳2人連帶賠償100萬元，法官定於4月12日開庭辯論。

    蘇偉碩於2020年10月間，分別透過臉書、YOUTUBE、媒體及立法院公聽會，發表「萊劑促動TAARI的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍、進口含萊劑肉品，並非不吃就沒事...」等言論，遭食藥署告發違反食品安全衛生管理法等罪，經雄檢不起訴後，蘇也反控時任移送機關首長的陳、吳2人涉誣告。

    檢方認為，衛福部為食品安全主管機關，針對蘇偉碩言論可能引發民眾恐慌的食品安全謠言，為不讓錯誤訊息傳播，造成民眾誤解，衛福部曾於2020年10月22日澄清，並於同月28日函請警政署偵辦；2人是根據蘇的言論，可能涉及違反食品安全衛生管理法而法辦，此舉並非全然無因或無據，亦非憑空捏造。

    司法院院字403號解釋，「檢察官對於告訴或告發案件，偵查結果無須傳喚被告，已足認為所告事實為嫌疑不足或行為不成犯罪者，即可逕為不起訴之處分」；檢方認為，依刑事訴訟法規定，本案陳、吳2人未涉及誣告等犯行，自無再傳喚必要。

    蘇偉碩另以名譽權受侵害為由，對2人提出民事求償100萬元，台北地院上月14日開庭，蘇偉碩庭後受訪指出，他不控告機關而是告個人，是考量若告衛福部，就算勝訴也是用人民的納稅錢賠償，且決策者若離開職位就能脫身，他認為應由做出決策、受訪傷害他的陳、吳負責才合理。

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