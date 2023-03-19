獨家》彰警2線2星督察組長辦公室看火辣A片 高層震怒拔官

彰化縣警局1名2線2星組長在辦公室看A片遭檢舉，高層震怒拔官。（記者湯世名攝；本報合成）

2023/03/19 22:11

〔記者湯世名／彰化報導〕過太爽？彰化縣警局某分局執掌督察員警風紀業務的二組組長，在辦公室以電腦播放A片觀賞，渾然不知男女身體火熱交纏的影片遭「自己人」側錄，向高層檢舉，該名組長被約談坦承「犯行」，高層震怒將他拔官，除將記1支申誡處分，同時調回局本部擔任非主管職，將於明天（20日）報到。基層則指出，負責督導員警風紀的2線2星幹部，竟然帶頭違反風紀，實在很諷刺。

彰化縣警局督察長謝錫釗指出，該名組長是在某日晚間下班後，在自己的辦公室以電腦播放A片欣賞，不料被人從窗外側錄，向督察系統檢舉，經他們約談，該名組長坦承確實在下班後於自己的辦公室看A片，對於自己行為深感懊悔。督察系統查明確有此事後，將他調回局本部非主管職。

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謝錫釗說，儘管該名組長是在下班時間看A片，但地點在警察機關內，非常不恰當，因此仍然將他調職，並將記申誡處分。

基層警界有人酸該名組長說：「應該是日子過太爽了」；也有人認為，該名組長要在辦公室看A片，也不會把窗戶關好、用窗簾遮好，竟然大辣辣的看色情片，看到渾然忘我的境界，殊不知已被人從窗外側錄，檢舉者應該也是「自己人」，該名組長說不定還曾與他人結怨，對方正好找到機會伺機報復。負責督導基層員警風紀的2組組長，自己竟因違反風紀遭處分，實在很諷刺。

彰化縣警局1名2線2星組長在辦公室看A片遭檢舉，高層震怒拔官。（記者湯世名攝）

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