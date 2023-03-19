晨運長輩注意！ 桃市警：清晨「這時段」車禍死傷率超高

桃園警方統計清晨4至6時車禍死傷率高於平均值14倍。（桃園市警察局警察大隊提供）

2023/03/19 17:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕許多銀髮族喜歡在清晨出門運動強身健體，但根據桃園警方統計，清晨4至6時的的死傷比例遠高於平均值14倍，肇事原因以「未依規定讓車」為主，警方分析該時段車流量少，車速飛快、駕駛注意力渙散，加上長者視力及反應力較差，易形成重大車禍，籲長輩在此時段過馬路時，應穿著明亮衣物及配戴反光手環等配件，保護自身安全。

根據桃園市警局交通警察大隊統計，今年1月迄今，桃園市發生A1死亡交通事故共32件、A2受傷交通事故約9千餘件，平均死傷比例約為0.36％，在清晨4至6時時段中，就有6件死亡車禍、116件受傷事故，死傷比例為5.17％遠高於平均值14倍。

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桃園市交通警察大隊大隊長林鼎泰說，事實上肇事時段是以上班尖峰時段上午6至8時最多，但清晨的死傷比例卻顯得異常高，且今年6件案例中，就有2名死者是70歲以上的行人，究其原因，均是未依交通號誌指示橫越馬路，事故發生當下天色朦朧，除長者視力、反應較慢，駕駛人也有注意力難集中或車速較快等問題。

警方提醒年長者，晨昏外出時，一定要穿著鮮艷或具有反光功能之衣褲、配件，提高身為行人的辨識度，走在路燈較少或通過離峰時段的閃爍號誌路口時，務必提高警覺以免憾事發生。

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