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    7旬翁獨攀郡大山失足 墜80米深谷傷重昏迷

    南投信義鄉郡大山發生73歲獨攀老翁失足墜落深谷，地面搜救人員趕赴救援。（資料照）

    南投信義鄉郡大山發生73歲獨攀老翁失足墜落深谷，地面搜救人員趕赴救援。（資料照）

    2023/03/18 19:20

    〔記者劉濱銓／南投報導〕新北市73歲孫姓老翁，今天到南投信義鄉獨攀郡大山，中午下山時卻不慎失足，墜落80公尺深谷，導致頭部撕裂傷，身上多處骨折，有路過山友下切接觸孫翁，起初尚有意識，並請求空勤直升機吊掛，無奈山谷陡峭，直升機2度嘗試吊掛皆失敗，目前孫翁傷重意識不清、脈搏微弱，疑似胸腔內出血，地面搜救人員已趕赴救援，盼儘快協助脫困，將人帶下山送醫。

    南投縣消防局表示，事發地離郡大山山頂約1.6公里，孫翁完成獨攀後，下山卻不慎失足滑落山谷，當時走在孫翁前面的一支登山隊，剛好聽到後方的孫大喊一聲「哇」，隨後就墜落深谷。

    當下就有山友下切查看孫翁，惟僅能到達50公尺深的山谷，並在孫翁沿途墜落痕跡發現背包、血跡等，山友試著對墜谷的孫翁喊叫，卻未獲回應，便立即通報求援，消防局下午1點半獲報，也派出11名搜救人員上山。

    事發不久後，剛好有1名竹山消防訓練中心的山搜教官經過該山域，得知山難就嘗試找尋路線，並下切山谷80公尺接觸到孫翁，當時發現其頭部撕裂傷，髖骨、腳踝骨折，以及左肩挫傷，雖傷勢嚴重，但尚有意識，便通報消防局並建議請求直升機吊掛。

    直升機到場馳援，礙於孫翁墜落受困處山勢陡峭，直升機2度嘗試吊掛皆失敗，無功而返，到了傍晚該名山搜教官回報，孫翁意識模糊、脈搏微弱，緊急實施CPR也發現胸腔有水聲，疑似胸腔內出血，傷勢恐不樂觀，現盼地面搜救人員儘快到場，協助脫困送醫。

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