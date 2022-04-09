女領隊阿波蘭山墜谷待援3天 空勤今成功吊掛下山送醫

空勤直升機今早再度出勤成功將在山上待援3日的吳姓女領隊吊掛下山，送醫救治。 （花蓮縣消防局提供）

2022/04/09 13:18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕3人登山隊2日從花蓮縣玉里鎮中平林道起登，預計8日下山，其中31歲吳姓女領隊6日行經阿波蘭山時，摔下70公尺深谷，右腳開放性骨折，全身多處受傷，當天獲報前往救援的空勤直升機，因天候不佳折返，今早再度出勤成功將吳女吊掛下山，送醫救治。

花蓮縣消防局表示，6日上午10點接獲台中轉報山域意外事故，一行3人（1男2女）登山隊伍，2日由中平林道進入，預計8日從玉里鎮與卓溪鄉交界阿桑來戛下山，吳姓女領隊行經阿波蘭山時，墜落約70米深溪溝，腳部、頭部創傷無法行走，但意識清楚。

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14名搜救人員集結後，分別步行及搭乘空勤直升機入山救援，但因天候不佳，直升機無法下放搜救人員返回，僅由步行搜救人員入夜馳援；今上午10點天候許可，空勤總隊直升機起飛前往阿波蘭山東南方患者位置一帶，將患者成功吊掛下山。

花蓮縣消防局表示，初步評估患者傷勢後，搜救人員立即給予救護處置，並順利將傷患吊掛後送至德興運動場，由救護車送往花蓮慈濟醫院接受治療。

據了解，3人有向玉山國家公園申請申請入園，申請行程是2日中平林道-太平谷-喀西帕南山-馬布谷山屋，3日出中平林道；不過實際行程是在馬布谷山屋往南，經布干山南稜到阿波蘭池，接上清八通關古道，古道沿著阿波蘭山東南稜陡下1200公尺到馬戛次托溪，經阿不郎、阿桑來戛後，預計8日下山。

31歲吳姓女領隊6日行經阿波蘭山時，摔下70公尺深谷，右腳開放性骨折，全身多處受傷，今順利獲救。（花蓮縣消防局提供）

搜救人員集結後，分別步行及搭乘空勤直升機入山救援，待援3天的女領隊今脫困。（花蓮縣消防局提供）

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