國中導師捏學生乳頭摸下體「終身不得聘任教師」 提告敗訴

台中高等行政法院認定，高姓國中導師有掐學生乳頭、摸下體等行徑，校方解聘並終身不得聘任教師，處分並未違法。（資料照）

2023/03/18 15:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣一所國中的高姓教師（導師），被控摸男學生的乳頭與下體，被校方認定是校園性騷擾與性侵害事件，解聘並終身不得聘任為教師，他提出行政訴訟，指上述處分程序違法，他不是性侵害或猥褻，而是跟學生嘻笑時，有較多肢體接觸，法官卻認為，學生描述「老師有做捏我奶頭的這個動作」、「（摸下體）30秒」，高師屬於性別平等教育法所稱的「性侵害」無誤，上述處分並無違誤，判決他敗訴，可上訴。

判決書指出，擔任導師的高姓男教師（體育教師），於2020年間被檢舉「性騷擾」，學校的性別平等教育委員會認定，他有觸摸男學生的乳頭與性器官，構成校園性騷擾、猥褻、校園性侵害事件，依教師法與性別平等教育法規定，解聘且終身不得聘任為教師，他提出訴願被駁回，向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲明撤銷上述處分。

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他主張，上述處分的程序不合法，性平報告認定他有觸摸學生下體，屬於「性侵害」，但教師法卻沒有針對「性侵害」定義，學生作證指稱目睹他摸另一學生下體，但地點是教室，於眾目睽睽之下，教師觸摸學生下體，此舉應引起側目與非議，他不會這樣做，另外，學生的證詞矛盾不一，不能證明他有摸學生下體等行為，他不構成「猥褻」，也不構成性侵害。

擔任導師的高師強調，他於國中3年期間，與學生感情融洽，會於課堂上與學生頂嘴、嘻笑，並有較多之肢體接觸，如果學生感到不舒服，很難想像在長達3年時間中，仍持續與他保持嘻笑玩鬧的態度。

法官認為，男學生證稱，高師「隔著褲子直接這樣摸我、碰我的生殖器官」，「一邊上下撫摸約10幾秒到30秒的時間，兩次摸的時間差不多都10幾秒」，他還強調，「當初有一種非常奇怪的感覺，丟臉的感覺，也有害怕的感覺」，至於觸摸乳頭的行為，學生作證說，高師「用左手掐我的左胸，就是捏乳頭的動作」，「一開始我有退後，但不敢離開還是繼續給他摸」。

法官認為，諸多證詞顯示，高師確實有觸摸男學生下體等屬於「性侵害」的行為，導致學生「丟臉」、「害怕」及「自責」等情緒反應，校方據此從重處分，將高師解聘，終身不得聘任為教師，於法並無不合，駁回高師之訴，可上訴。

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