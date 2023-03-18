揪2未成年少女拍愛情動作片 「約跑」前先教數學

楊姓男子與兩名未成年少女發生性行為還拍性愛影片被判刑3年。（情境照）

2023/03/18 10:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕大學畢業後從事服務業的楊姓男子，透過手機交友軟體結識兩名未成少女，其中一名國中少女小美（化名）跟楊男「約跑」（網路用詞，「約炮」的諧音）前，還拜託楊男教她數學；另名高職少女小華（化名）則跟楊男發生性行為後不敢回家，蹺家3天後被員警尋獲，高雄地院依違反兒少法判楊男徒刑3年。

判決指出，2021年2月，楊姓男子透過手機交友軟體認識在某食品公司實習的高職女小華，兩人相約碰面後，楊男約小華回家聊天，兩人蓋棉被沒有純聊天，發生性行為後，小華擔心被母親發生異狀不敢回家，蹺家住在楊男家中3天後，母親報案被警方尋獲。

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小華媽媽得知女兒和楊男發生性行為，怒告多條罪名，但雄檢偵查後，認定楊男未違反小華意願發生性行為，性侵和妨害家庭部分偵結不起訴，但由於楊男曾錄下4段和小華發生性行為的私密影片，被檢方依違反兒少法起訴。

檢警搜索楊男住處並查扣手機時，意外從楊男手機裡，發現他與另名14歲國中少女小美也拍過性愛影片，而且楊男和小美「約跑」前，楊男還教她數學並協助解題。

高雄地院審理時，楊男坦承與兩女發生性行為，也坦承拍下性愛影片，但否認自己知道兩位少女未成年，但法官根據相關事證，認定兩名少和楊男相識時，有表露自己14歲和16歲，因此不採信楊男說詞，依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判刑3年，可上訴。

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