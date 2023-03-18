作媒隔「半世紀」才被打槍！退休師狂嗆媒人婆「殺人免關」判無罪

陳姓男子娶妻子過了快50年，覺得都是一場空，所以寫信對蘇姓媒人婆表達不滿，被告恐嚇，南院審理後判無罪。（情境照）

2023/03/18 05:49

〔記者王捷／台南報導〕蘇姓媒人婆從未想過，作媒過半世紀，才被教師退休的陳姓男子打槍。陳男不只寫信恐嚇稱自己「殺人免關」，還說想把妻子切成六塊餵鯊魚，甚至到蘇婦家登門潑漆，不過南院審理後採信陳男說詞，認為陳男只是寫信抱怨，信中想殺的對象是妻子，並不是蘇婦，本月判無罪。

蘇婦約在1970年間介紹了女子給陳男當妻子，但陳男前年起卻寫信指控，他婚後發現妻子沒有如蘇婦所說是高中畢業，妻子30幾歲失業、40幾歲罹患精神疾病，還遺傳給女兒，結果女兒罹患精神疾病、20歲就半身不遂，兒子的愛慕者，妻子通通反對，結果兒子到了45歲乾脆不結婚，如今他斷了香火，即使白手起家賺了5間房都是一場空，他恨蘇婦一輩子。

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陳男在信中還聲稱，未來妻子死了，要把妻子的骨灰沖進馬桶、想殺了「她」切成六塊丟進海中餵鯊魚，再報失蹤人口，當一個人絕望時，什麼事都做得出來，他有一張「免責牌」，殺人不用坐牢，反問蘇婦會不會安心？這些信是2021年的10月開始寄出，甚至陳男還到蘇婦家潑漆，所以蘇婦才提告恐嚇。

蘇婦聲稱，雖然不知道陳男信中提到的「她」是誰，但是看到陳男把家中不幸都怪在她頭上，提到「殺」又來噴漆，所以覺得很害怕，但陳男否認恐嚇，辯稱信中的「她」是指妻子，寫信只是要表達對蘇婦不滿，最後南院採信陳男說詞，判決無罪。

陳男寫給蘇姓媒人婆的信。（記者王捷翻攝）（記者王捷攝）

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