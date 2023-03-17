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    違停拖吊必須「先鳴笛警示」 台中拖吊車「業績」腰斬

    崇德拖吊場拖吊車至西屯區實施拖吊勤務，車主聞訊趕來移車。（記者張軒哲攝）

    崇德拖吊場拖吊車至西屯區實施拖吊勤務，車主聞訊趕來移車。（記者張軒哲攝）

    2023/03/17 22:46

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市過去拖吊違規車輛前不廣播也不鳴笛，一發現違規直接拖車，引發民怨。台中市政府通過自治條例修法，增訂執行車輛移置作業時應播放警示音預警，去年12月19日開始執行至今，民眾雖不知新措施上路，卻也讓不少車主有機會移車，文心、崇德、豐原3場拖吊車拖吊難度增加，每天拖吊車輛銳減。

    台中市在南屯、北屯與豐原區分別設有文心、崇德、豐原3處拖吊場，原本文心場與崇德場每天約可拖吊50與40輛車，豐原場15輛。違規拖吊費與罰單共1700元，多數車主不甘荷包失血，領車時怨聲四起。

    拖吊車拖吊前要先鳴笛或廣播上路後，不少車主聞訊趕來移車，省下違規拖吊費800元，拖吊數量下滑。尤其文心與崇德場，鬧區店家或臨停購物民眾有緩衝時間移車，拖吊難度增加，文心場原本就近到南區拖吊，現在拖不到車，改到中區、東區拖吊。目前文心場與崇德場每天約拖吊28與24輛車，豐原場約10輛。

    記者實際尾隨崇德場兩部拖吊車執行公務，兩部車一路從北屯越過中清路，從大街進入小巷，在西屯區一處市場周邊沒發現違規車輛，經過西屯區大鵬國小後，拐入小巷在西屯區逢甲商圈外圍的惠來路3段330巷與美滿東三巷的住宅區發現2部違停車輛，其中1部車主聽到鳴笛聲，狂奔攔車，只收了1張違停罰單；拖吊車花了20多分才拖到違停車輛。

    而豐原區鬧區腹地不如市中心，有拖吊車到陽明大樓旁的南陽路488巷拖吊黃線違停車輛，遭到車主投訴。

    交通局說，「台中市違規車輛移置保管及處理辦法」修法增訂，執行車輛移置作業時，應播放警示音預警，主要在於規範執行人員於車輛移置作業前，須先透過播放警示音預警程序，並未另增加民眾的負擔或應履行的義務事項，尚無相關宣導期的問題。警察局配合交通局執行拖吊移置原則，以重要幹道為優先，其次為次要道路，巷弄內除併排、民眾報案檢舉擋道、消防通道或其他急迫影響公共安全車輛優先拖吊，其餘以舉發為主。

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