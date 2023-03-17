放高利貸壓榨外籍移工 基警逮暴力討債男

李姓男子（左）涉嫌放高利貸給印尼籍移工，遇還不出錢的移工就毆打恐嚇他們。警方循線掌握居無定所的李姓男子後，昨天報請桃檢指揮拘提李男到案，起獲大量身分不明移工簽署本票。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/17 17:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子放高利貸給移工周轉，見移工還不出來再逼移工簽本票，榨乾至少8名印尼籍移工。基隆市警局等單位獲報後，昨逮到李男並將其依涉重利、恐嚇與傷害等罪嫌送辦。

警方指出，印尼籍移工「阿帝」（化名）在工廠期間因印尼家中受新冠疫情影響經濟陷入困境，在印尼商店巧遇一名自稱「李老闆」的台籍男子；「阿帝」在李老闆花言巧語之下，向李借了台幣10萬元，但實際只拿到8萬8千元，約定分21期按月償還2萬2千元，一共要償還37萬4千元。

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「阿帝」因老家需錢孔急，只好硬著頭皮向李男簽下立21張金額各2萬2千元本票借貸，但在償還2期後因疫情影響，因受雇的工廠訂單大量減少，收入銳減，無力繼續還債。

「阿帝」因為還不出錢，被李男押上廂型車恐嚇「要報警遣返出境」；「阿帝」伺機逃脫後，求助在基隆市正濱漁港工作的胞兄，向基隆市警察局外事科報案。

阿帝向警方表示，許多附近工廠印尼同胞家中都受疫情影響，在台工作因減班，賺不到加班費，能寄回印尼的錢不夠老家開銷，迫於無奈，才向李男借錢。

另名被害移工還供稱，他們每次都會按時與李男約在工廠附近見面還款，只要比約定的時候晚一點到，李男不僅辱罵他們，還會把他們拽進廂型車內拳打腳踢。

基隆市警察局外事科獲報後，與刑事警察大隊偵三隊、桃園市警察局中壢分局組成專案小組，耗費一整年走訪桃園、土城工業區，陸續找出8名受害印尼籍移工搜集相關證據，鎖定居無定所的李姓男子後，昨天報請桃檢指揮拘提李男到案，起獲大量身分不明移工簽署本票。

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