「台灣公民人權聯盟」成立 曹興誠送「缽」用意曝光

前聯電董事長曹興誠上午宣布「台灣公民人權聯盟」正式成立，並送上一個「缽」。（記者方賓照攝）

2023/03/17 14:58

〔記者溫于德／台北報導〕前聯電董事長曹興誠上午宣布「台灣公民人權聯盟」正式成立，並送上一個「缽」，用意是台灣司法改革必須破釜沉舟，他認為要天天敲缽，敲到達到目標為止，至於目標則是希望讓台灣的司法跟台灣民主一樣，能夠讓台灣感到驕傲。

記者會上，曹強調，台灣真正民主的時間並不長，因為民主是從1996年總統開始民選起算，至今不滿30年，他說，日前曾寫過一篇文章提到為何我們選了民主、不能容忍專制，因為民主，我們可以變成問題解答的一部分，因為民主，我們有言論出版自由，可以定義問題並提出答案，因為民主，我們有集會結社自由，將意見彙整起來產生力量，因為民主，我們有遊行示威自由，可以為各個相關部門帶來壓力，發揮公民力量，然而，在以往極權社會我們無法定義問題，「一旦你定義問題，可能自己變成問題」，你也無法提出解答，因為所有問題的定義、解答，都是「由上而下」。

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曹分析，過去威權時代的司法之所以讓大家都不滿意，是因為司法用來管制老百姓，甚至恐嚇老百姓，然而，現在的司法，也因為辦案速度讓人不能忍受，品質也無法讓人認同。

曹興誠認為，因此，今天要將改革力量，變成「由下往上」，要透過匯集意見，要求司法做到讓人滿意，而真正改革司法的主戰場則在立法院，所以今天感謝非常多立委來到記者會表達關切。

曹表示，行政依法，司法也要依法，重點在立法院，所以將來匯整力量，與立委合作，改法從立法院開始。

曹興誠表示，希望立法院推動修正，而司法不過是個流程，流程的管理有原則，如做事情一開始就要做對，否則品質會越修越差，流程越來越慢。

曹興誠指出，以司法來說，案件必須決戰在一審，檢察官若一審吞敗，就不能繼續上訴，就如聯合國國際人權公約第14條第7款所規定「一事不再理原則」，所以未來會透過立法院的立委制定、修改法律。

曹提到，今天之所以對司法感受很深，是因為他在90年推動一個非常重要的改革，即「專利法除罪化」，並於後來再度推動「妥速審判法」，所以該法又稱為「曹興誠提條款」，但他仍認為，根本解決之道必須在一審，敗訴一方不得再上訴。

曹也指出，檢察官必須專注於「起訴」，很多案子則可以大量移交由警方偵查，這就叫做「檢警偵查雙主辦分工」。

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