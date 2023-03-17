投資400萬失利 股東扮「熊猫」持刀砍公司負責人

夏姓男子扮熊貓外送員砍殺陳男被起訴。示意圖。（資料照）

2023/03/17 12:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕夏姓男子投資陳男經營的國際貿易公司400萬元，但因獲利不如預期，陳男又沒有給他合理解釋，夏男為了找到陳男，竟上網買熊猫外送員制服、外送箱，假扮成外送員在陳男可能出沒的地方找人，結果兩人在大馬路上狹路相逢，夏直接拿刀砍殺陳男，陳男重傷送醫，夏被檢方依殺人未遂罪起訴。

檢方指出，2020年間，夏姓男子（62歲）看好陳男公司前景，拿了400萬元投資公司成為股東，但後來公司經營獲利狀況不如預期，夏不堪虧損找陳男理論，但又拿不回投資款，心生不滿種下殺機。

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夏男去年11月先上網購買熊猫制服、外送箱及西瓜刀1把，佯裝成熊猫外送員在陳男可能出沒的地點四處尋找他的蹤跡，幾天後，夏男在小港區漢民路見到陳男在路邊買早餐，他上前理論，兩人一言不和，夏從外送箱裡拿出西瓜刀狠砍陳男，造成他下半身多處嚴重刀傷，失血過多差點死亡，幸醫院即時救挽回一命。

警方獲報追查時，除逮捕涉案的夏男，並在他的住處起獲1把改造手槍和26發子彈；雄檢偵查時，夏男否認有殺人犯意，辯稱只是想給陳男一個教訓，但檢方認為他早已預謀殺人，還好陳男幸運躲過死劫，因此偵結後依殺人未遂、槍砲等罪將他起訴。

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