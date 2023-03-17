七賢幫男子擁槍販毒 檢調晚一步「20株大麻剪碎沖馬桶」

檢警調偵辦槍毒案時晚了一步，大麻被剪碎沖入馬桶滅證。（記者黃佳琳翻攝）

2023/03/17 12:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄七賢幫許姓成員在內惟跳蚤市場一帶的鐵皮屋種大麻，檢警調獲報前往查緝，但疑似「晚了一步」，大麻已被許男的妹妹剪碎沖馬桶，專案人員當場起獲衝鋒槍、手槍共5把槍械、257發子彈及341發毒品咖啡包，雄檢偵結後依槍砲、毒品罪嫌起訴許男共4人。

檢方指出，許姓男子是內惟跳蚤市場和夜市的管理者，本身也具有幫派背景，去年8月，檢警調獲報，許男（54歲）疑似擁槍自重還販售毒品，專案人員前往查緝時，許男的妹妹（50歲）早一步把栽種的20株大麻全部剪碎，沖入馬桶企圖滅證。

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警調人員當場查獲查獲霰彈槍1把、衝鋒槍1把、手槍3把、霰彈49發、手槍子彈238發、大麻盆栽20盆、毒品咖啡包成品341包及不法所得現金80萬元，並當場逮捕許姓兄妹共4人。

雄檢偵查時，許男否認持有槍彈，辯稱不曉得是誰放在他市場辦公室裡，種大麻只是單純好奇，只把它當植物，不是毒品；不過，檢方查出，許男欠債累累，曾被暴力討債過，加上藏槍的儲藏室曾被他親自指示換過鎖頭，因此認定有擁槍自重，偵結後依槍砲、毒品等罪起訴4人。

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