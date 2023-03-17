找友人聊天突斷片昏死 男疑服藥過量又喝酒暴斃身亡

一間宮廟旁日前驚傳一起駭人意外，張男去找友人聊天，突倒地昏厥，送醫後宣告不治。據悉，張疑似使用過量藥物，再加上喝酒，挑戰身體極限而暴斃身亡。（記者闕敬倫翻攝）

2023/03/17 07:40

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北一間宮廟旁上月驚傳一起駭人事件，40多歲張男晚間騎車去找友人聊天，突然倒地昏厥，友人嚇到去電報案，張送醫後宣告不治。據悉，張男疑似使用過量合法、非法藥物，再加上喝酒，疑挑戰身體極限而暴斃身亡，家屬表示他們已十多年沒與死者聯絡，對死因無異議。警方今表示，張男相驗死因為暴斃致死，無他殺跡象，起初調查懷疑恐為吸毒致死，進一步查知酒精、安眠藥可能為死因之一，遺體已發還家屬辦理後事。

張男某晚與林男在一間宮廟旁巷內聊天，聊到一半時突然原地昏迷，如玩偶般重摔在地，林見情況不對勁，嚇到報案求助，警、消馳援對張進行CPR（心肺復甦術），隨後送張至醫院搶救，依然回天乏術。

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據了解，張男左臉有紅腫瘀傷，雙腿、膝蓋有結痂痕跡，他從勒戒所出來後，暫住在友人家，當天早上請另一名陳姓友人載他找租屋，之後張男前往林男住處，已有意識渙散的跡象。

警方調查，陳男2人當天下午一起喝米酒，張說自己有吃過安眠藥，後續聯絡家屬協助指認，並報請法醫相驗；家屬稱張男長期患有毒癮，已失聯十幾年，對於其死因沒有意見。

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