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    金牌教練性侵入獄猝死 橋檢解剖複驗：死因為敗血症排除外力

    翻攝爆料公社，本報合成

    翻攝爆料公社，本報合成

    2023/03/14 16:42

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄某國小梁姓金牌體操教練被控性侵、猥褻兩名女學生，被最高法院判刑6年10月定讞，不料入監15天猝死，針對有無外力介入或自身重大宿疾致死，橋頭地檢署今天解剖複驗，死因疑為敗血症，排除外力因素造成。

    檢察官今天下午在市立殯儀館解剖複驗，採集內臟等器官檢體送驗，釐清真正死因，初步相驗發現，死者因細菌感染造成敗血症死亡，疑因心血管疾病，細菌侵入臀部外傷所造成。確切結果需待正式解剖報告。

    1991年3月16日起至2008年，梁姓教練任職高雄市某國小的體操專任教練，負責教導女學生競技體操期間，涉嫌在住處、學校體操室、台北、花蓮、屏東等飯店、摩鐵，對兩名女學生性侵或撫摸胸部、下體等共17次，被依妨害性自主罪和強制猥褻罪起訴。

    一、二審法官開庭審理後，只認定梁姓教練侵犯二名女學生，其餘不是罪證不足，就是追訴時效消滅，均判處有期徒刑6年10月，並經最高法院判刑定讞。

    橋頭地檢署通知梁姓教練到案服刑，今年2月23日移送高雄第二監獄執行，獄方掌握他有心血管疾病及臀部外傷，並安排獄中門診。不料在3月8日被監所人員發現，身體狀況有異緊急送醫，隔天不治。

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