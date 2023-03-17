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    年薪200萬老公要求「按表操課」嘿咻！妻不堪受虐求離婚

    夫要求行房按表操課，被高雄高分院判離婚。（情境照）

    夫要求行房按表操課，被高雄高分院判離婚。（情境照）

    2023/03/17 07:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕在國營單位工作、年薪200萬元的研究員阿嘉（化名），被其妻指控情緒控管不佳、暴躁易怒，甚至規定行房「按表操課」，若不配合就被趕出門，妻不堪長期受虐，訴請高等法院高雄分院判決離婚勝訴後，阿嘉放棄上訴而定讞。

    結婚10多年的小茹（化名）告訴承辦法官說，其夫阿嘉個性暴躁易怒、控制欲強，經常因生活瑣事不順其意，即大聲辱罵家人，並要求她在固定時間「嘿咻」，性生活需照表操課，她因不願配合，竟在半夜被趕回屏東娘家。

    她說，為讓子女有完整的家，一度撤回離婚訴訟，試圖努力維繫婚姻，但阿嘉仍未反省，頻頻出現謾罵行為，故意關門夾傷她，加上對子女施暴、管教不當，實在無法再忍受，因而訴請離婚。

    阿嘉則指其妻接連生2名子女，罹患產後憂鬱症，夫婦皆忙碌於工作及教養子女，疏於情感交流。又說，依婚後協議書約定，同居處所在他家，但小茹僅在週末帶小孩回來，期間均住在娘家，他也未曾反對，還按時匯款、送禮關心，並指對方要負較大的可責性。

    一、二審調查，據小茹提出通話紀錄，她拒絕配合房事時，阿嘉曾怒說：「妳跟妳媽講就知道了啦！妳看人家一個禮拜做幾次」、「回去回去，哭夭！妳跟妳爸說啦！說妳不做愛不想要做愛！叫妳老爸給我解釋！」等話，她並多次遭家暴，法官判決阿嘉敗訴後，他未上訴而確定。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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