台中遊藝場遭狂轟14槍 涉案程姓角頭本月自泰國遣返收押

程姓角頭上月在泰國落網，本月遣返回台後被收押。（擷自程臉書）

2023/03/16 23:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間鄰近海派酒店的知名電子遊藝場，去年底遭連轟14槍，槍手犯案後隨即持槍彈投案，供稱不滿程姓角頭被欺負才仗義討公道，但程男曾在臉書直播要遊藝場員工「離門口遠一點」，且案發前就已出境，檢警高度懷疑他涉嫌教唆除撤銷護照並開出拘票，程姓角頭上月泰國落網，本月遣返回台後被收押。

去年12月18日下午，36歲詹姓槍手駕車急駛到台中市西屯區青海南街上知名的「菲力國王」電子遊藝場，下車後先喝令門口員工「閃到一邊去」，接著持槍對空連發掃射後逃離，案發兩個多小時後即向台南市白河警分局投案，交付作案突擊步槍一把及子彈100發、防彈背心等物。

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台中警方隨即南下押解詹嫌，針對犯案動機他供稱，因長期關注程姓友人臉書動態，最近得知他遭詐賭被欺負，基於義氣決定替他出口氣，才會前往開槍，無傷人意圖也非所謂警告或挑釁，而是希望給業者一個「警愓」，純粹是個人行為，否認遭人指使或教唆。

但警方查出，涉案詹嫌素行不良，分遭多個地檢署及法院通緝，但並非道上知名度人物，加上通緝期間為籌措跑路費，除隱姓埋名還四處躲藏打零工，自身經濟本就苦哈哈，研判應是收錢辦事，認為他未吐實，不排除有幕後藏鏡人指使。

案經追查，發現39歲程姓角頭在案發前即已出境，並早在去年11月27日就在臉書預告類似開槍情節貼文，還要遊藝場員工即日起「離門口遠一點，命是你們的，錢是老闆的」，槍擊案發生後更PO出手榴彈照，揚言「還有好幾棒選手」，十分大膽，除遊藝場方面正式提告恐嚇，檢警也高度懷疑詹嫌受到程的教唆。

因發布通知後程不到案說明，經檢方通知領事局後，撤銷護照並開出拘票，同時啟動與泰國的「司法互助」，泰國皇家警察上月18日在泰南逮到程，經帶回曼谷與刑事局國際科駐泰人員接觸後，本月7日遣返回台，據了解，台中警方當天到機場帶回程後詢問，他面對指控一概否認，但因已被掌握相關事證，檢方複訊後聲押並在隔天獲准。

程姓角頭槍擊案發生後PO出手榴彈照，揚言「還有好幾棒選手」。（擷自程臉書）

台中「菲力國王」電子遊藝場遭槍擊。（資料照）

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