驚人！ 韓國男子揪團來台設立機房 7個月洗錢83億

彰化警方破獲以韓籍金姓男子為首的洗錢犯罪集團，訊後將金男等16名嫌犯依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送彰化地檢署偵辦。（警方提供）

2023/03/16 13:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警員林分局獲報有假藉來台觀光韓藉男子，在台設立博弈、洗錢機房，警方歷經數月布線追查，將39歲的金姓主嫌及4名韓藉男子查緝到案，警方指出，金男在韓國以「出國旅遊兼賺大錢」為號召招募韓籍幹部來台管理機房，每月薪水10萬至12萬，在台7個月就洗錢達83億元。警方訊後將金男等16名嫌犯依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，該犯罪集團利用近年台韓人民關係友好，加上語言、文化差異，自認在台犯罪不易遭查緝，從去年7月在台設立博弈、洗錢機房，並以合法公司名義為掩護，在韓國以「出國旅遊兼賺大錢」為號召招募韓籍幹部來台管理機房，同時在人力銀行刊登廣告招聘熟悉韓文的台灣員工11人，24小時輪班擔任轉帳機手，以配合韓國博弈網站進行層層轉匯，藉此隱匿犯罪所得。

請繼續往下閱讀...

員林分局指出，該洗錢機房藏於台中市台灣大道上某商辦大樓，做為該犯罪斷點，並以韓藉金姓男子為首，在韓國招募李男（39歲）、文男（40歲）、趙男（44歲）、申男（39歲）等人以月薪10萬至12萬元來台擔任幹部。

警方去年獲報開始布線追查，今年1月見時機成熟後，由檢察官指揮並持拘票及搜索票，會同警方前往該大樓執行搜索拘提，在場查扣電腦主機12台、螢幕20台、手機、現金新台幣37萬餘元等不法物證，初步統計，該網站自2022年7月2023年1月，帳戶出入金額折合新台幣共83億餘元，並凍結該公司2個帳戶共計新台幣100萬元。

彰化警方破獲洗錢機房，查扣電腦主機12台、現金37萬餘元等不法物證。（警方提供）

彰化警方破獲韓籍犯罪集團，在台7個月就洗錢達83億元。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法