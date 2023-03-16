通緝犯哥哥偷香油錢弟弟把風 神明前監視器全都錄

花蓮縣25歲楊姓男子到土地宮廟行竊香油錢，下手前都會拿帽子蓋住監視器鏡頭，面貌被拍得一清二楚，仍然被警方逮捕。（警方提供）

2023/03/16 10:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣楊姓男子因詐欺案被通緝，缺錢花用竟動歪腦筋看上吉安一間土地宮廟的香油錢，與弟弟聯手到廟裡偷錢，楊男明知寺廟神明前有監視器，下手前還會用布去遮住鏡頭，但過程全部被拍下，吉安警分局昨把二人依竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局指出，家住在壽豐鄉的楊姓兄弟，今年2月27日起趁著深夜四下無人，4度前往吉安鄉干城土地公廟行竊，轄區吉安警分局南華派出所12日獲報後，啟動鷹眼小組調閱監視器以車追人，發現楊姓兄弟檔2人連續前往干城村土地公廟行竊，每次動手前，25歲的哥哥都先以帽子遮住廟內監視器鏡頭，再以鐵絲黏上雙面膠竊取功德箱內的現金，24歲的弟弟則在外把風。

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2人共得手贓款7千餘元，全都花費在吃喝玩樂上，警方指出，雖然竊嫌下手前都用帽子遮住監視器，但每一次哥哥的面貌都被監視器清楚拍下，且還有其他鏡頭拍下行竊過程，加上警方調查其他相關跡證，前往楊姓兄弟的住處查緝，兩人自知事跡敗露已無處可去，昨自行至南華所投案，訊後依竊盜罪嫌移送法辦，並把詐欺通緝犯遞解回新竹地檢署歸案。

吉安警分局呼籲，依據刑法第320條規定，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，最重可處五年有期徒刑，民眾切勿以身試法。

花蓮縣25歲楊姓男子到土地宮廟行竊香油錢，下手前都會拿帽子蓋住監視器鏡頭，面貌被拍得一清二楚。（警方提供）

花蓮縣25歲楊姓男子到土地宮廟行竊香油錢，下手前都會拿帽子蓋住監視器鏡頭，面貌被拍得一清二楚。（警方提供）

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