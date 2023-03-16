為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》行竊失風被打死 8人無罪定讞 僅1人改有罪

    行竊失風被打死，林男被高雄高分院更一審改判有罪。（記者鮑建信攝）

    行竊失風被打死，林男被高雄高分院更一審改判有罪。（記者鮑建信攝）

    2023/03/16 00:05

    〔記者鮑建信／高雄報導〕5年前屏東發生兇殺命案，蔡姓男子行竊失風被打死，林姓主嫌等8人被訴，地院僅判決林1人有罪，後來高等法院高雄分院連林也改判無罪，其餘高姓等7人則無罪定讞，檢方僅針對林上訴，經最高法院撤銷發回，更一審又逆轉，改判徒刑7年3月。

    據了解，2018年6月4日凌晨，林姓主嫌不滿蔡姓被害人在屏東市公益街的居所前路旁行竊，以手機聯絡劉姓、高姓等8名友人圍捕，並發現他藏匿在建豐路巷內被發現，涉嫌分持棍棒、電擊器、安全帽等物攻擊，直到警方抵達現場才停止，蔡經送往屏東醫院急救傷重不治。

    警方蒐證調查後，將林等9人移送法辦，屏東地檢署調查，劉男騎機車主動投案，他僅向蔡投擲安全帽尚不致死，因其自白不採信，最後予以不起訴處分，其餘林姓主嫌等8人，則被依傷害致死罪起訴。

    地院開庭調查，只認定主嫌林男有罪，判刑7年6月，其餘高姓等7人全部罪證不足。屏檢和林男均不服上訴，高雄高分院開庭審理後，林姓等8人應訊均否認涉案，有人辯稱抵達時，林男已倒地不起，另有人否認動手打人。

    由於案發現場沒有監視器，現場一片混亂，又缺乏證據證明何人動粗，改判林嫌無罪，其餘7人也維持無罪，高雄高分檢依據速審法規定，只能針對林嫌提起上訴，同案被告7人無罪定讞。

    林嫌經最高法院撤銷發回，更一審法官調查，據目擊證人的證詞及抵達現場警員訊問辦案過程，仍然認定林殺害蔡，判處徒刑7年3月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不識貨？男子順手牽羊花光贓款 價值10多萬名牌包仍留著
    2023/03/15 22:18

    不識貨？男子順手牽羊花光贓款 價值10多萬名牌包仍留著
    賊星該敗！鴛鴦盜1天2度偷同一宮廟香油錢落網
    2023/03/15 10:01

    賊星該敗！鴛鴦盜1天2度偷同一宮廟香油錢落網

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    為偷6顆造景石 他博命開瓦斯拒捕被關5個月還沒放出來
    2023/03/14 11:02

    為偷6顆造景石 他博命開瓦斯拒捕被關5個月還沒放出來
    獨居婦不捨亡夫所送名牌包遭竊 白河警逮2賊清查偷遍中南部
    2023/03/14 09:18

    獨居婦不捨亡夫所送名牌包遭竊 白河警逮2賊清查偷遍中南部

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播