獨家》行竊失風被打死 8人無罪定讞 僅1人改有罪

行竊失風被打死，林男被高雄高分院更一審改判有罪。（記者鮑建信攝）

2023/03/16 00:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕5年前屏東發生兇殺命案，蔡姓男子行竊失風被打死，林姓主嫌等8人被訴，地院僅判決林1人有罪，後來高等法院高雄分院連林也改判無罪，其餘高姓等7人則無罪定讞，檢方僅針對林上訴，經最高法院撤銷發回，更一審又逆轉，改判徒刑7年3月。

據了解，2018年6月4日凌晨，林姓主嫌不滿蔡姓被害人在屏東市公益街的居所前路旁行竊，以手機聯絡劉姓、高姓等8名友人圍捕，並發現他藏匿在建豐路巷內被發現，涉嫌分持棍棒、電擊器、安全帽等物攻擊，直到警方抵達現場才停止，蔡經送往屏東醫院急救傷重不治。

請繼續往下閱讀...

警方蒐證調查後，將林等9人移送法辦，屏東地檢署調查，劉男騎機車主動投案，他僅向蔡投擲安全帽尚不致死，因其自白不採信，最後予以不起訴處分，其餘林姓主嫌等8人，則被依傷害致死罪起訴。

地院開庭調查，只認定主嫌林男有罪，判刑7年6月，其餘高姓等7人全部罪證不足。屏檢和林男均不服上訴，高雄高分院開庭審理後，林姓等8人應訊均否認涉案，有人辯稱抵達時，林男已倒地不起，另有人否認動手打人。

由於案發現場沒有監視器，現場一片混亂，又缺乏證據證明何人動粗，改判林嫌無罪，其餘7人也維持無罪，高雄高分檢依據速審法規定，只能針對林嫌提起上訴，同案被告7人無罪定讞。

林嫌經最高法院撤銷發回，更一審法官調查，據目擊證人的證詞及抵達現場警員訊問辦案過程，仍然認定林殺害蔡，判處徒刑7年3月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法